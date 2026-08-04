マイケル・B・ジョーダン監督作『華麗なる賭け』が2027年の日本公開決定

マイケル・B・ジョーダンが監督・製作・主演を務める"THE THOMAS CROWN AFFAIR"が『華麗なる賭け』の邦題で2027年に日本公開されることが決定した。あわせて、予告編が公開となっている。

『華麗なる賭け』は、1968年にスティーヴ・マックイーン主演で製作された『華麗なる賭け』のリメイク。 1999年にはピアース・ブロスナン主演『トーマス・クラウン・アフェアー』としても一度リメイクされている。 本作で、ジョーダンが演じる主人公トーマス・クラウンは、富も名声も美術品も、欲しいものはすべて手にした大富豪だ。何ひとつ困っていない男が、それでも盗む理由はただ一つ──警察も、鉄壁のセキュリティも、世に「完璧」と謳われるシステムの裏をかき、自らの知性がその上を行くことを証明するため。その極上のスリルこそが、彼にとって唯一、金では手に入らない獲物なのだ。製作はジョーダン率いるア ウトライアー・ソサエティに、『オッペンハイマー』（2023）『ダークナイト』（2008）のチャールズ・ローヴェンが名を連ねる。音楽はグラミー賞とアカデミー賞を受賞しているジョン・バティステが手掛けるなど、最強の布陣となっている。ジョーダン自身も米Variety誌のインタビューで、本作は単なるリブートではなく「再創造」であり、より個人的で、さらにスリリングな物語になると自信をのぞかせている。

特報の幕開けを飾るのは、純白のタキシードを纏い、荘厳な美術館の大階段を悠然と進むトーマス・クラウンの姿。「リスクと共に生きてきた。だが、昨夜は特別だった──身震いがした」。 低く響くモノローグを合図に、映像は一気に加速する。夜の摩天楼をロープ一本で駆け下り、サーキットではクラシックカーが火花を散らして宙を舞う。厳重な警備の只中で名画は一瞬にして「消え」、紺碧の海をスピードボートが切り裂いていく──。眩いばかりのラグジュアリーな世界と、肉体を張った本 格アクションが、目まぐるしく交錯する。 そして、そんなトーマスの前に現れるのが、アドリア・アルホナ演じる捜査官。華やかな社交の場で自ら歩み寄り「自己紹介が必要だな。トーマス・クラウンだ」と名乗る彼に、彼女は動じることなくこう返す。「もちろん知ってる」──互いに手の内を知った上で交わされる、静かに火花を散らす応酬。この頭脳戦の行方は──そして、二人の関係の行方は。断崖の上から海へと身を躍らせながら「俺は誰にも捕まらない」と挑発するラストカットまで、トーマス・クラウンという男の魅力が凝縮された映像となっている。