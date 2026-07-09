J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』（2026年8月14日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の日本版本ポスタービジュアルと日本オリジナル予告映像が公開となり、あわせてラージフォーマットでの上映が発表された。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

この度、日本版ポスタービジュアルと日本オリジナルの「予告映像＜恐竜サバイバル編＞」が公開となり、さらにプレミアムラージフォーマットで上映が発表された。

日本版本ポスターは、爽やかで平和な青空の下で大型肉食恐竜から必死に逃げるアン・ハサウェイとユアン・マクレガーの姿を捉えた一枚となっている。予期せず始まった恐竜大発生の新たな日常で、手近な武器だけを頼りに彼らは生き残れるのか？

日本オリジナルの「予告映像＜恐竜サバイバル編＞」は、平穏なオークストリートの住民だった4人家族が、少しずつ街の異変に気付きはじめ、命がけのサバイバルへ巻き込まれていく姿が収められている。人間を容赦なく攻撃する恐竜に対峙した普通の家族の運命はいかに。

プレミアムラージフォーマットで上映は、IMAX、Dolby Cinema、MX4Dと4DX、SCREENXにULTRA 4DXで行われる。それぞれのシアターが持つ特性により、迫りくる恐竜たちの迫力と、家族とともに体験する緊迫感が何倍にも跳ね上がること請け合いだ。