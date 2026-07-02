スティーヴン・スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開 配給：東宝東和）の新場面写真8点が公開となった。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

新場面写真8点が公開

全米公開を迎えるやいなや、スピルバーグの完全なオリジナル作品としては監督作品史上最高のオープニング成績を叩き出し、大ヒットスタートを切った本作、各国の批評家たちからも「ここ20年以上観てきたスピルバーグ作品の中でも最高傑作の一つ」「これまでのSFドラマでは到達できなかった境地へと私たちを連れて行ってくれる映画」と絶賛の声が相次いでいる。

また、『マイノリティ・リポート』（2002）『宇宙戦争』（2005）でスピルバーグとタッグを組んだトム・クルーズも本作を鑑賞。「本当に素晴らしかったです。僕たちは皆、『ディスクロージャー・ デイ』が大好きでした!」と興奮気味でSNSに投稿し、大きな話題を呼んでいる。日本公開への期待が高まる中、この度、圧倒的なスケールと濃密な人間ドラマ、そして新たな UAP/UFOの姿を捉えた新場面写真8点が一挙に開示された。

人々を背に、強い光を放つデバイスを手に前方を見据えるマーガレット（エミリー・ブラント）の姿。その表情からは、人類がこれまで長きにわたりひた隠しにしてきた重大な「真実」の一端が垣間見える。また、激走する貨物列車の側面に決死の覚悟でしがみつくダニエル（ジョシュ・オコナー）が、並走する赤い車のボンネットに取り残されたマーガレットへと必死に手を伸ばす緊迫の瞬間や、モニターが並ぶ指令室のような空間で険しい表情を浮かべる謎の男（コリン・ファース）の姿など、本作を語る上で欠かせない重要な人物たちのドラマが切り取られている。

さらには、警官たちの目前でまばゆい光を放ちながら浮かび上がる巨大な未知の飛行物体や、広大な枯草の平原 に突如出現したミステリーサークル、子供部屋に現れた巨大な鹿など、我々を未知なる領域へと誘う超常現象の 数々が映し出されている。