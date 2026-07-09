ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、ティモシー・シャラメ主演のSFスペクタクル『デューン 砂の惑星 PART3』（2026年12月18日日米同時公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の新予告とUS版ポスタービジュアルが公開となった

『デューン 砂の惑星 PART3』の新予告とUS版ポスタービジュアルが公開

『デューン 砂の惑星 PART3』は、宇宙で最も貴重な資源"スパイス"が唯一採れる砂の惑星＜デューン＞を舞台としたシリーズ第3弾。主人公は、宇宙の頂点に君臨する皇帝と仇敵ハルコンネン家の策略で、家族を失った青年ポール（ティモシー・シャラメ）。すべてを奪われた彼が、逃げ込んだ砂漠で"砂の民"と出会うまでが描かれた『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）。その後、運命の女性チャニ（ゼンデイヤ）と結ばれ、"砂漠の戦士"となったポールが家族を奪った相手への復讐に立ち上がり、戦いの果てに勝利を掴むまでが描かれた『デューン 砂の惑星PART2』（2024）。そして、この度公開となった『デューン 砂の惑星PART3』の映像では、復讐を果たし、戦いを終わらせたはずのポールが、新たな宇宙の皇帝へ上り詰めた姿が映し出される。「約束したじゃない。戦いを終わらせるって」「君に何がわかる」というチャニとポールの会話からも分かる通り、皇帝となりすべてを手にしたポールだったが、平和を願うがゆえに、絶えること無い戦争に身を絡めとられていく。そんな中、ポールを危険視する者が暗殺を計画し、さらなる争いの火種も生まれる。広大な砂漠や宇宙空間を舞台にした圧巻の総力戦、巨大兵器での戦い、そして、すべてを飲み込むサンドワーム……新予告に映し出されるすべてのシーンから、圧倒的な映像体験が待っていることは間違いない。果たして、壮大な物語の果てに待ち受ける、ポールやチャニ、そして宇宙が迎える運命とは？

さらに映像には、ポールのために命を落としたはずの最強の戦士ダンカン（ジェイソン・モモア）が再登場。ポールが誰よりも信頼していた男の復活の真相は？ 本格登場を果たすポールの妹アリア（アニャ・テイラー＝ジョイ）は血だらけで叫び声をあげ、初登場のロバート・パティンソン演じる男はいったい何者なのか？ 数々の謎と憶測を呼ぶ展開に、ポールとチャニ、そして宇宙の運命の行く末を描く完結編への期待が高まる。