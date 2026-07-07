U-NEXTは、「U-NEXT 2026年上半期ランキング」を発表した。

映画部門では、二宮和也が主演し、世界中で大ヒットした異変探し無限ループホラーゲームを実写映画化した『8番出口』が1位を獲得、海外ドラマ部門では、世界的大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の100年前を描く、新たな 前日譚となる『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』が最も視聴された作品となった。

国内ドラマ部門では、TBS、U-NEXT、THE SEVENのグローバルプロジェクトのジャパニーズソードアクションエンターテインメント『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が1位に。

韓国ドラマ部門では、『子供ができました』が1位に輝いた。結婚願望ゼロの男女が一夜の過ちで子供を授かったことから始まるドタバタを描いたラブコメディ。人気ウェブ漫画を原作に、予期せぬ妊娠を通して変化していく2人の関係をコミカルかつロマンチックに描き、韓国ドラマファンを夢中にさせた作品である。

アニメ部門では、『呪術廻戦』シリーズの第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」が1位に。『劇場版 呪術廻戦 0』の主人公・乙骨憂太が本格参戦した本シリーズは、「死滅回游」の参加者として新たな術師たちが登場し、原作ファンのみならず幅広い世代から支持を集めた。

各部門のトップ10は以下の通り。集計期間は、2026年1月1日から6月8日まで。映画部門の特記がない作品はレンタル作品で、一部、見放題対象作品を含む（★印）。

8番出口

© 2025映画「8番出口」製作委員会

8番出口 マインクラフト/ザ・ムービー ★ ワン・バトル・アフター・アナザー ★ スーパーマン ★ ドールハウス ブラック・ショーマン TOKYOタクシー Mr.ノーバディ 2 罪人たち ★ 片思い世界 ★

ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ

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ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室 シーズン2 ユーフォリア/EUPHORIA シーズン3 FBI:インターナショナル シーズン4 LORD OF THE FLIES / 蠅の王 アルビュス 犯罪学教授の殺人捜査団 ハリーを探して / 魔法の舞台裏 NCIS:ハワイ シーズン3 テッド ザ・シリーズ 2 アマデウス

子供ができました

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子供ができました 宇宙をあげる シン・イラン法律事務所 〜真実は、あの世からやってくる!?〜 秘密の監査 -Filing for Love- アンダーカバーハイスクール モーテル・カリフォルニア 愛する盗賊様よ 千氏王后 FACE ME 都会の部長 田舎へ行く 〜異動先はシムウミョン ヨンリリ〜

ちるらん 新撰組鎮魂歌

©橋本エイジ‧梅村真也/コアミックス ©THE SEVEN

ちるらん 新撰組鎮魂歌 リブート 未来のムスコ GIFT 田鎖ブラザーズ 時すでにおスシ!? サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜 この愛は間違いですか〜不倫の贖罪 DREAM STAGE 豊臣兄弟!