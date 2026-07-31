ウォルト・ディズニー・ジャパンは、全米初登場1位を記録し、世界中のホラーファンを震撼させた衝撃のスリラー『バーバリアン』の4K UHD ＋ブルーレイ セットを、2026年10月7日に発売する。価格は7,590円。なお、デジタル配信（購入／レンタル）はすでに開始となっている。

ジェットコースタースリラー『バーバリアン』の4K UHD ＋ブルーレイ セットが10月7日に発売

『バーバリアン』は、仕事の面接のために訪れたデトロイトの民泊（Airbnb）で起きたダブルブッキングという身近なトラブルから始まり、想像を絶する恐怖へと変貌していく衝撃のジェットコースタースリラー。

公開当時、米国批評家サイトRotten Tomatoesでホラー映 画では異例の92％の高評価を獲得し、「近年で最も恐ろしい映画体験」と多くの評論家から絶賛されたほか、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のジェームズ・ガン監督も「近年の最高傑作」と評し、全米オープニング成績1,000万ドル超えのスマッシュヒットを記録した。

メガヒット作『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー陣が手掛け、二転三転する予想外の展開が話題を呼び、主演のジョージナ・キャンベルをはじめ、ビル・スカルスガルド、ジャスティン・ロングら豪華キャストが集結し鬼気迫る演技を披露。メガホンを取ったザック・クレッガー監督は今年秋に公開の『バイオハザード』の監督・脚本を担当する、ハリウッドで大きな注目を集めているクリエイターの1人である。

本編のほか、「作品の舞台裏」と未公開シーン「マーカスに電話するテス」「ネズミ」「ボニー」「フランクのお隣さん（ロングバージョン）」と、監督・脚本を手掛けるザック・クレッガーと製作のロイ・リーによる音声解説を収録する。