ジェットコースタースリラー『バーバリアン』の4K UHD ＋ブルーレイ セットが10月7日に発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、全米初登場1位を記録し、世界中のホラーファンを震撼させた衝撃のスリラー『バーバリアン』の4K UHD ＋ブルーレイ セットを、2026年10月7日に発売する。価格は7,590円。なお、デジタル配信（購入／レンタル）はすでに開始となっている。
『バーバリアン』は、仕事の面接のために訪れたデトロイトの民泊（Airbnb）で起きたダブルブッキングという身近なトラブルから始まり、想像を絶する恐怖へと変貌していく衝撃のジェットコースタースリラー。
公開当時、米国批評家サイトRotten Tomatoesでホラー映 画では異例の92％の高評価を獲得し、「近年で最も恐ろしい映画体験」と多くの評論家から絶賛されたほか、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のジェームズ・ガン監督も「近年の最高傑作」と評し、全米オープニング成績1,000万ドル超えのスマッシュヒットを記録した。
メガヒット作『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー陣が手掛け、二転三転する予想外の展開が話題を呼び、主演のジョージナ・キャンベルをはじめ、ビル・スカルスガルド、ジャスティン・ロングら豪華キャストが集結し鬼気迫る演技を披露。メガホンを取ったザック・クレッガー監督は今年秋に公開の『バイオハザード』の監督・脚本を担当する、ハリウッドで大きな注目を集めているクリエイターの1人である。
本編のほか、「作品の舞台裏」と未公開シーン「マーカスに電話するテス」「ネズミ」「ボニー」「フランクのお隣さん（ロングバージョン）」と、監督・脚本を手掛けるザック・クレッガーと製作のロイ・リーによる音声解説を収録する。
仕事の面接のため、デトロイトを訪れたテス（ジョージナ・キャンベル）。深夜に宿泊のために借りたバーバリー通りの家に到着するが、ダブルブッキングにより、すでに見知らぬ男キース（ビル・スカルスガルド）が滞在していた。嵐の中、行く当てがなく、彼とともに宿泊することを決意する。その夜、テスは不可解な音で目を覚ます。翌日、トイレットペーパーを探しに下りた地下室で、謎の扉を見つけるのだが……。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
テス：ジョージナ・キャンベル（白石涼子）
キース：ビル・スカルスガルド（阪口周平）
AJ：ジャスティン・ロング（川中子雅人）
マザー：マシュー・デイヴィス
フランク：リチャード・ブレイク（小形満）
アンドレ：ジェームズ・バトラー（福田信昭）
ダグ：カート・ブローノーラー（宮本崇弘）
ボニー：ソフィー・ソレンソン（かつやままさみ）
■スタッフ
監督・脚本：ザック・クレッガー
製作：アーノン・ミルチャン、ロイ・リー、ラファエル・マーグレス、J・D・リフシッツ
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン（4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信：購入／レンタル）
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング（4K UHD＋ブルーレイ セット）
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