『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3の独占配信がU-NEXTで開始となった。これにあわせ、早見沙織、津田健次郎ら声優陣集結の日本語吹替版予告編、総勢46名の主要人物とドラゴンをまとめたキャラクター相関図が公開となった。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は、日本国内でも「ゲースロ」の略称で多くのファンを獲得している『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された。架空の大陸ウェスタロスを舞台に、「ゲースロ」の200年前に起こった、ドラゴン使いの一家・ターガリエン家の王位継承争いを描いたシリーズで、2022年のシーズン1公開時には、初回プレミア配信・放送において全米及びヨーロッパ（EMEA）でのHBO史上最多視聴者数を更新するヒットを記録した。シーズン2でもその勢いは衰えず、1話平均約2,500万人（全米）の視聴者を獲得するコンテンツへと成長し、世界を席巻し続けている。

シーズン3では、王位をめぐり《黒装派》と《翠装派》に分裂した王家や兵士たちの攻防がさらに激化し、多くのドラゴンがぶつかり合う壮絶な海上戦「ガレットの海戦」に発展。七王国史に刻まれる史上最大の内乱「双竜の舞踏」が本格開戦する。政治的駆け引きや仲間の裏切り、そして非情な死と圧倒的スケールのドラゴン戦など、「ゲースロ」のDNAを受け継ぐ予測不能な人間ドラマと、ウェスタロス全土を巻き込む壮絶なアクションが渦巻く、過去シーズンとは一線を画すスペクタクルに注目したい。激動の第3章は、4K/Dolby Vision/Dolby Atmos対応の高画質・高音質にてお届けする。

この度、独占配信開始にあわせ、日本語吹替版の予告編が公開となった。早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一ほか、豪華声優陣が前シーズンから続投している。新たに登場する《翠装派》の騎士、オーマンド・ハイタワーの吹き替えには浪川大輔、ジョン・ロクストンの吹き替えには三宅健太など、シーズン3からも人気声優が続々とシリーズに参加。第1話で繰り広げられる海上戦「ガレットの海戦」を含む迫力シーンの数々、主要人物たちの運命をも左右する壮絶な王位継承争いを、日本語吹替版でも楽しんでいただきたい。

また、これまで登場した人物を含む主要人物とドラゴンたちを一覧でまとめたキャラクター相関図も公開となった。シーズン3より本格開戦する"双竜の舞踏"、《黒装派》《翠装派》に分かれ複雑に絡み合っていく中、これまでのシーズンの振り返りや、新シーズンの視聴に際し、人間関係のチェックに活用できる。