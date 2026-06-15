U-NEXTは、カナダ発のスポーツ・クィアロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』（全6話）を、2026年8月28日より見放題で独占配信開始する。

『ヒーテッド・ライバルリー』は、カナダの作家レイチェル・リードによるベストセラー小説"Game Changers"シリーズの第2作を原作としたドラマ。北米プロアイスホッケーリーグ・MLHを舞台に、氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手——カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く。プロとしての重圧、国籍の壁、家族との確執、秘密の関係を守り続けることの限界……愛と葛藤の果てに、2人はどんな未来を選ぶのか？——その繊細で情熱的な物語が高く評価されている。

シェーン・ホランダー役のハドソン・ウィリアムズと、イリヤ・ロザノフ役のコナー・ストーリーの2人は、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪の聖火リレーに、聖火ランナーとして参加。劇中で氷上のスターを演じた2人が現実の冬季五輪で聖火をつなぐ姿は、世界中のファンの間で話題となった。また、2026年のゴールデングローブ賞にプレゼンターとして登壇したほか、アメリカを代表する長寿バラエティ番組『サタデー・ ナイト・ライブ』にも出演。さらにファッション分野でも、世界的ラグジュアリーブランドとのパートナーシップやキャンペーン出演が相次ぎ、活躍の場を広げている。

配信は2026年8月28日に第1話配信が配信され、以降、毎週1話ずつ配信される（全6話）。字幕版と吹き替え版、同時配信の予定で、吹き替え版のキャストは近日中に発表するとのことだ。