ブラッド・ピット主演『ハート・オブ・ビースト』の予告映像と場面写真3点が公開

ブラッド・ピット主演、デヴィッド・エアー監督の映画『ハート・オブ・ビースト』（2026年9月25日全世界同時公開 配給：東和ピクチャーズ／東宝）の予告映像と場面写真3点が公開となった。

『ハート・オブ・ビースト』は、大自然アラスカの奥地を舞台に、退役軍人とその愛犬が、バディとして互いを支え合いながら「生きて、マイホームに還る」ために歩みをともにする姿、「絆」を真正面から描いたドラマ。

主演を務めるのは、『F1／エフワン』（2025）のヒットも記憶に新しいブラッド・ピット。アラスカの奥地で、心と体に傷を負った退役軍用偵察犬オーディンとともに、「生きて還る道」を探し続ける退役軍人ジェームズを演じる。さらに、『セッション』（2014）で第87回アカデミー賞助演男優賞に輝いたJ・K・シモンズが共演し、物語に確かな厚みをもたらす。監督は、アメリカ海軍への従軍経験もあり、リアリティあづれる描写と緊張感のあるアクション演出で定評のデヴィッド・エアー。ブラッド・ピットとは、第二次世界大戦下の戦車部隊にフォーカスをあて、兵士たちの結束を重厚に描き高い評価を得た『フューリー』（2014）以来、2度目のタッグとなる。

この度公開された本予告では、退役軍人ジェームズ（ブラッド・ピット）が、戦場で義足になってしまった元軍用偵察犬であり相棒のオーディンについて、「軍の厳しい訓練を受けた偵察犬オーディンは、戦場で地獄を見続け、もう平穏に生きてほしい」と気遣うナレーションで始まる。オーディンが子犬の頃から戦友だった二人は共に退役し、PTSDや失った足など、傷ついた心身を癒す旅に出るが、アラスカ上空を飛行中、不意のアクシデントに見舞われ、奥地へと墜落。腕を負傷したジェームズが川に落ちると、オーディンが必死にジェームズの服を咥え、岸へと引っ張り上げる姿に胸が熱くなる。

しかし、帰還を目指す二人の前に、過酷な大自然が容赦なく立ちはだかる。暗闇からは飢えた狼が二人に狙いを定めて目を光らせ、激流の川を渡る唯一の丸太を進むも二人は足を滑らせてしまう。ジェームズはオーディンだけでも助けようと自らを犠牲にして川へ落ちてしまうが、オーディンは彼を見捨てまいと、後を追って川へ飛び込む。「もう離れない」――ジェームズの言葉からも、どんな困難に直面しても互いを支え合う二人の固い絆が感じられる映像となっている。

さらに二人の固い絆と壮大な旅を切り取った場面写真3点も公開となった。訓練用のアームカバーに力強く噛みつくオーディンの姿や、渋みあふれるジェームズの姿、疲弊しながらもアラスカの草原を共に歩く二人の姿など印象的な場面が捉えられている。

どんなに困難な状況でも、互いを支え合いながら生き抜こうとするジェームズとオーディン。「マイホームへ還る」道中どんなドラマが待っているのか――。