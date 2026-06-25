『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念して全国規模の再上映が決定

今年で公開25周年となる『ハリー・ポッターと賢者の石』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）の、ラージフォーマットを含む、全国規模での再上映が8月28日から始まることが明らかになった。上映フォーマットは、2D吹替版、IMAX3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版となっている。

J.K.ローリングによるファンタジー小説の金字塔「ハリー・ポッター」シリーズ。その映画シリーズの第1作である『ハリー・ポッターと賢者の石』が、公開25周年を記念し、2026年8月28日から、期間限定で劇場公開される。今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝うアニバーサリーイベント「バック・トゥ・ホグ ワーツ」の期間にあわせ、世界的に実施されるプロジェクトであるとのこと。通常上映だけでなく、IMAX、Dolby Cinema、4D（MX4D/4DX）といったラージフォーマットでも上映が行われる。また、本編終了後には、初公開のボーナスメイキング映像を上映する（※一部劇場を除く。）。これは約12分の映像で、主要キャストとスタッフが、舞台裏映像にあわせて映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の企画開発や撮影当時を振り返る内容となっているとのことだが、詳細は後日発表される。

この発表にあわせ、日本版の25周年記念ビジュアルが公開となった。描かれているのは、幼き日のハリー・ポッターがオリバンダーの店で自分自身の杖に選ばれ、初めて本物の魔法と出会ったシーン。そして、ホグワーツへ向かう生徒たちも印象的に描かれている。

さらに、映画「ハリー・ポッター」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー 東京 – メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、8月28日から9月3日までの期間限定でツアー体験と約10分間の劇場未公開メイキング映像付き本編鑑賞がセットになった特別イベント「『ハリー・ポッターと賢 者の石』鑑賞パッケージ」を実施する。映画の世界を巡るツアー後、スタジオツアー内のシアターで作品を鑑賞できる特別なプログラムとなっている。実施内容は以下の通り。

内容：平日 13：30/土日 15：00のツアー体験

ツアー体験後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞（劇場未公開メイキング映像付き 日本語吹替版）



ツアー体験後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞（劇場未公開メイキング映像付き 日本語吹替版） 価格：大人8,800円〜 中人7,700円〜 小人6,200円〜



実施日によってスケジュールが異なるので。詳細は各日程の案内を確認いただきたい。スタジオへは、ツアー時刻の1時間前から入館できる。