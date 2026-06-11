スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開 配給：東宝東和）の本ビジュアルと特別映像が公開となった。さらに、豪華特典付きのムビチケ発売情報も発表となっている。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

この度公開となった本ビジュアルは、空飛ぶ円盤のようなシルエットの中央に、こちらを覗き込む鮮烈な「青い瞳」が。その瞳孔の中には、静かに佇む「鹿」が浮かび上がっている。圧倒的なスケール感の光芒に包まれたビジュアルは、人類が直面する未知の存在への恐怖と、決して抗うことのできない好奇心を象徴しているかのようである。緻密に計算されたミステリアスなデザインは、スクリーンで待ち受ける驚異の映像体験への期待感を煽る。

あわせて解禁された特別映像では、スピルバーグ監督が満を持して本作に込めた衝撃の真実について語っている。映像は、スピルバーグの「説明のつかない存在に、ずっと魅了されてきた」という言葉から始まる。ミステリーサークル、闇夜の森を煌々と照らす怪しげな発光、そして少女の部屋に現れる巨大な角を持つ鹿……。これぞスピルバーグの真骨頂といった演出で、見る者の想像を超えた未知の体験へ引き摺り込む。続けてスピルバーグは、「この惑星外に生命がいると確信した」と断言し、「私たちは宇宙で唯一の存在なのか、そうでないのか？」「誰かが知っているならなぜ明かさない？」と我々が長年抱いてきた問いを投げかける。果たしてこの映画で開示される真実は何なのか？ 映画史に新たな1ページを刻むスピルバーグの最新作に、期待が高まる映像となっている。

ムビチケ前売券が特典付きで6月12日に発売

さらに、プレミアムな特典が手に入るキャンペーンに参加できるムビチケ前売券 （オンライン）が 6月12日10時に発売となる。購入者の中から抽選で100名にシリアルナンバー入りスペシャルシートがプレゼントされる。光の角度で虹色に輝く特製のA5サイズカードは、シリアルナンバーが入った世界で100部だけの特別なアイテムとなっている。キャンペーンの詳細は特設サイトから確認していただきたい。購入者には漏れなく入手できるデジタル特典も用意。公開後に購入者だけに開示される特別コンテンツを予定している。