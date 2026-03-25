スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年7月10日公開 配給：東宝東和）の最新予告映像がYouTubeで公開となった。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派キャスト陣を迎え、今夏、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開ける。

『ディスクロージャー・デイ』

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この度公開となった最新予告映像は、ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが、"WARDEX（ワ―デックス）"という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出す衝撃的な 場面から幕を開ける。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった。エミリー・ブラント演じる気象キャスターの生放送中の異変にも、「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエルは一体何者なのだろうか？ そして、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」と訴える謎の男 （コールマン・ドミンゴ）の台詞とともに、映像はさらに緊迫感を増す。過去に政府が隠蔽したと思しき UFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうする者たちと、それを全人類に開示しようとする者たちの、命を懸けた攻防の一端が映し出される。映像のラスト、雲海から姿を現す謎の巨大飛行物体に、 誰もが目を奪われる衝撃的な予告となっている。