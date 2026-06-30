クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（2026年9月11日公開 配給：ビターズ・エンド／ユニバーサル映画）の新場面写真5点が公開となった。これらには、巨大な「トロイの木馬」が姿を現す場面も含まれている。

『オデュッセイア』は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で撮影を行ったアクション映画。本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化。「オデュッセイア」は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄譚で、西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王・オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。映画『オデュッセイア』は、10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描き出す。

オデュッセウスを演じるのは、『インセプション』（2014）『オッペンハイマー』（2023）にも出演しているマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・ パティンソン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、現時点で役どころは不明だがルピタ・ニョンゴらがキャスティングされている。 製作は、エマ・トーマスとクリストファー・ノーランの制作会社・シンコピーが手掛ける。エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップ。

この度公開となったのは、巨大な「トロイの木馬」が姿を現すシーンを含む、新場面写真5点。険しく連なる山々をイタケ王国から見つめる、オデュッセウスの息子のテレマコス（トム・ホランド）と妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）のカットは、その眼差しから、過酷な運命に耐えながら愛する人の帰還を待ちわびる、本作の切なくも力強い人間ドラマの幕開けを予感させる。

その家族の元へ還るため過酷な試練に立ち向かうのが、主人公オデュッセウス（マット・デイモン）。荒涼とした広大 な大地に佇む彼の傍らには、神秘的なオーラを放つ女神アテナ（ゼンデイヤ）の姿が写し出されている。

オデュッセウスが命がけの帰路を急ぐその裏で、故郷イタケの留守宅には不穏な影が忍び寄る──不在の妻ペネロペと結婚し、イタケ王国を統治すると 固く決心している求婚者アンティノオス（ロバート・パティンソン）だ。

故郷でのドラマと並行して描かれる、オデュッセウスが自軍の兵士たちを率いるカットも公開された。森での苛烈な死闘の始まりを予感させる1枚だ。

そして、本作の圧倒的なスケールを物語る極めつけのカットが、海辺に巨大な姿を現す「トロイの木馬」だ。歴史上最も有名なこの伝説の木馬は、本作でも最大級のスペクタクルとして劇中に登場する。ノーラン監督が⻑年に渡り構想し、今回の撮影のために実物大の木馬を砂浜に建造した。内部へ自ら入り込んで画角を徹底的に追求し、マット・デイモンら俳優陣や撮影監督ととも に、波が打ち寄せる中での過酷な撮影に挑んだという。

2,800年の時を超え、語り継がれてきたすべての物語の原点が、最高峰の映像技術によって至高のエンターテインメントへと昇華された本作。公開となった写真の数々が雄弁に物語る映画の常識を覆す世界を、劇場の巨大スクリーンで味わっていただきたい。