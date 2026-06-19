ウォルト・ディズニー・ジャパンは、夫を殺害された女性警官の連続殺人鬼への復讐を描くバイオレンス・スリラー『サイコキラー』のデジタル配信（購入）を、2026年7月7日より開始する。

『サイコキラー』は、『セブン』（1995）の脚本家であるアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーが、『パニックルーム』（2002）の製作陣と組んで制作を進めたバイオレンス・スリラー。主人公は、全米を震撼させる殺人鬼"サタニック・スラッシャー"。その背後に蠢く、想像を絶する歪んだ目的とは……。夫を奪われた警察官ジェーンの執念の追跡は、やがて人知を超えた恐怖へと向かう。

主人公である警察官ジェーンを演じるのは、次世代のスリラー・クイーンの呼び声高いジョージナ・キャンベル。さらに、「時計じかけのオレンジ」（1971）のマルコム・マクダウェルが魅せる怪演も、圧倒的な緊張感となって観る者を恐怖の世界に引き込んでいく。