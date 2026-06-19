ウォルト・ディズニー・ジャパンは、夫を殺害された女性警官の連続殺人鬼への復讐を描くバイオレンス・スリラー『サイコキラー』のデジタル配信（購入）を、2026年7月7日より開始する。
『サイコキラー』は、『セブン』（1995）の脚本家であるアンドリュー・ケヴィン・ウォーカーが、『パニックルーム』（2002）の製作陣と組んで制作を進めたバイオレンス・スリラー。主人公は、全米を震撼させる殺人鬼"サタニック・スラッシャー"。その背後に蠢く、想像を絶する歪んだ目的とは……。夫を奪われた警察官ジェーンの執念の追跡は、やがて人知を超えた恐怖へと向かう。
主人公である警察官ジェーンを演じるのは、次世代のスリラー・クイーンの呼び声高いジョージナ・キャンベル。さらに、「時計じかけのオレンジ」（1971）のマルコム・マクダウェルが魅せる怪演も、圧倒的な緊張感となって観る者を恐怖の世界に引き込んでいく。
ハイウェイ・パトロール警官のジェーン。ある日の職務中、目の前で夫が殺害され、彼女の日常は一瞬に崩れ去る。捜査で浮かび上がったのは、全米を震撼させている連続殺人事件との恐るべき繋がりだった。単独で殺人鬼を追うジェーンは、犯人の足跡を辿るうち、彼女は想像を絶する真の目的に直面する。
■出演者
ジェーン：ジョージナ・キャンベル
サイコキラー：ジェームズ・プレストン・ロジャース
ペンドルトン：マルコム・マクダウェル
■スタッフ
監督：ギャヴィン・ポローン
脚本：アンドリュー・ケヴィン・ウォーカー
製作：ロイ・リー、マット・ベレンソン、アンドリュー・ケヴィン・ウォーカー、アーノン・ミルチャン
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
©2026 20th Century Studios