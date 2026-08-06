北欧チャイルド・スリラー『ナイトボーン -夜哭-』の本編映像が公開

『ハッチング -孵化-』で長編デビューを飾ったハンナ・ベルイホルム監督の最新作『ナイトボーン -夜哭-』（2026年8月28日公開 配給：NOROSHI、ギャガ）の本編映像が公開となった

『ナイトボーン -夜哭-』は、理想の子育てを夢見る新婚の夫婦が恐怖に巻き込まれていくチャイルド・スリラー。第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映されると、「何一つとして型にはまらない予測不能な展開」「『ローズマリーの赤ちゃん』の再来」と観客・批評家ともに鮮烈な衝撃を与え会場を騒然とさせた。監督は、『ハッチング-孵化-』で、美しくもおぞましい世界観と独創的なストーリーテリングで注目を集めたハンナ・ベルイホルムが務める。

母親サーガを⻤気迫る怪演で体現したのは、『コンパートメント No.6』（2021）のセイディ・ハーラ。その夫ジョンを、『ハリー・ポッター』（1999〜2011）シリーズのルパート・グリントが演じる。

7月26日（日本時間）には、カナダ・モントリオールで開催された北米最大級のジャンル映画祭 「ファンタジア国際映画祭」にて最優秀作品賞であるシュバル・ノワール賞を受賞、さらには最優秀演技賞にセイディ・ハーラがその栄誉を手にし、W受賞の快挙を果たした。同映画祭の審査委員チームは「一瞬たりとも目を離せない緊張感が全編を貫き、ラストに待ち受ける感情は、ほろ苦くも美しい。微笑みを浮かべながら、胸の奥に深い切なさが残る。観終えたあとも長く心に留まり続けるだろう」と高く評価している。

この度、本編映像が公開となった。映像は、フィンランドの深い森に囲まれた新居を見つけ、喜びながら森へ足を踏み入れるサーガとジョンの姿から始まる。人の手のように枝を伸ばす木々や、人の顔にも見える木の幹など、どこか異様な空気が漂う森に戸惑うジョンをよそに、サーガは迷うことなく森の奥へと進んでいく。やがて、年輪を深く刻んだ大木を抱きしめるサーガ。「叫ぶと森が答えるの。言い伝えよ」「祖母には近づくことを禁じられていた」「森は生きてる」……幼い頃からこの森に親しんできた彼女が語る意味深な言葉の数々。そして、サーガが森へ向かって「私を母にして」と静かに願いを告げ、ジョンと口づけを交わす。この後、二人は待望の子どもを授かることになるが、生まれてきた我が子には拭いきれない違和感が――。本編で描かれる悪夢の始まりを思わせる、意味ありげな映像となっている。

うちわ表

うちわ裏

また、本作の公開を記念し、ポスタービジュアルで話題の、母・サーガの衝撃的な絶叫顔を切り取った＜絶叫うちわ＞の設置が決定した。うちわにデザインされたのは、狂気にも似た叫びを上げるサーガの姿。映画の強烈なビジュアルをそのまま切り取ったインパクト抜群の仕上がりとなっている。全国の上映劇場（一部劇場を除く）に設置予定となっており、ぜひ劇場で手に取っていただきたい。