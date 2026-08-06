シュー・グァンハン×アンジェラ・ユン共演『僕の一年、君の一日』の場面写真10点が公開

シュー・グァンハンとアンジェラ・ユンが初共演を果たした香港映画『僕の一年、君の一日（原題：他年她日）』（配給：Stranger、面白映画）が、2026年9月4日よりシネマート新宿ほか全国順次公開となる。この度、二人が演じる切ない恋模様を描いた場面写真10点が公開となった。

『僕の一年、君の一日』は、大災害によって世界が二つに分断され、時間の流れが異なる二つの地域を舞台に描かれるラブストーリー。13歳で運命の出会いを果たし、一人の女性を生涯愛し続ける青年・ポテトをシュー・グァンハンが、時間の流れが異なる世界から医療支援に訪れる、情熱と献身の心にあふれた若き医師・アンチンをアンジェラ・ユンが演じる。彼女にとってはわずか一日でも、彼には一年の歳月が流れていくという設定で、再会するたびに彼だけが歳を重ね、それでも変わることなく彼女を愛し続けるという異なる時間を生きる二人の恋を描く。

プロデューサー・共同脚本としてアジア映画界を代表する女優であり、映画監督のシルヴィア・チャンが参加。『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）を手掛けたVFXチームをはじめ、香港・台湾のトップクリエイターが集結し、時間と重力が異なる二つの世界を圧倒的な映像で創り上げた。

この度、二人が演じる切ない恋模様を描いた場面写真10点が公開となった。時の流れが異なる世界に生きるアンチンとポテトが互いに手を差し伸べ合う、本作を象徴するカットをはじめ、医療支援チームの一員として患者たちに懸命に向き合うアンチンや、彼女への愛おしげな眼差しを向ける青年・ポテトの姿を捉えたカット、さらに『Brotherブラザー 富都（プドゥ）のふたり』（2023）で主演を務めたジャック・タンが演じるポテトの弟・トマトの場面写真などが公開された。再会するたびに少しずつ変化していくアンチンとポテトの距離感、そして時間の流れに翻弄されながらも惹かれ合う二人の切ない表情が切り取られ、本作で展開される壮大なロマンスへの期待が高まる内容となっている。