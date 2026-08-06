『SISU/シス 復讐の血闘』は、第二次大戦の末期のフィンランドで、ナチスの戦車隊に立ち向かう"死なない男"アアタミ・コルピ（ヨルマ・トンミラ）の活躍を描いたバイオレンスアクション『SISU/シス 不死身の男』（2022）の続編。
監督と脚本を手がけるのは、前作で強烈なインパクトを残したヤルマリ・ヘランダ。主演のヨルマ・トンミラと再びタッグを組み、「シンプルかつ過激」な世界観と、観客の期待値を裏切らない演出クオリティを引き継いでいる。荒野を舞台にしたクロスカントリー・チェイスと、アイデア勝負のアクションセットピースが連続し、短尺でも満足度が高い本作は、何度でも観たい「止まらない体感型アクション」に仕上がっている。本編のほかに映像特典として「未公開シーン：もうひとつのエンディング」を収録している。
なお、Amazon.co.jpで購入すると、特典として、ビジュアルシート2枚セットがつく。特典はなくなり次第終了となるのでお早めに。
手に汗握る怒涛のバトルアクションで大ヒットとなった「SISU/シス 不死身の男」の続編。第二次世界大戦の最中、愛する家族を赤軍兵に惨殺されたフィンランドの元特殊部隊員、"死なない男"アアタミ・コルピ（ヨルマ・トンミラ）は、終戦後の1946年、ソ連領となった故郷に取り残された我が家を解体し、フィンランドの安全な場所に建て直すことを決意する。だがそんなアアタミの前に、彼の家族を殺害した赤軍の司令官ドラグノフ（スティーヴン・ラング）が立ちはだかる。過去の因縁にケリをつけるべく、冷酷にアアタミを追いつめるドラグノフ。広大な自然の中で息もつかせぬ追走劇が繰り広げられる。死闘に次ぐ死闘、予想を裏切る驚愕のアクションシーンが満載。家族の仇と邂逅したアアタミの復讐の物語が今始まる。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
アアタミ・コルピ：ヨルマ・トンミラ（広瀬彰勇）
KGB将校：リチャード・ブレイク（横島亘）
イェゴール・ドラグノフ：スティーヴン・ラング（ふくまつ進紗）
■スタッフ
監督・脚本：ヤルマリ・ヘランダー
製作総指揮：グレゴリー・ウェノン、アントニオ・サラス
製作：ペトリ・ヨキランタ、マイク・グッドリッジ
権利元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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