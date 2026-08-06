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『SISU/シス 復讐の血闘』は、第二次大戦の末期のフィンランドで、ナチスの戦車隊に立ち向かう"死なない男"アアタミ・コルピ（ヨルマ・トンミラ）の活躍を描いたバイオレンスアクション『SISU/シス 不死身の男』（2022）の続編。

監督と脚本を手がけるのは、前作で強烈なインパクトを残したヤルマリ・ヘランダ。主演のヨルマ・トンミラと再びタッグを組み、「シンプルかつ過激」な世界観と、観客の期待値を裏切らない演出クオリティを引き継いでいる。荒野を舞台にしたクロスカントリー・チェイスと、アイデア勝負のアクションセットピースが連続し、短尺でも満足度が高い本作は、何度でも観たい「止まらない体感型アクション」に仕上がっている。本編のほかに映像特典として「未公開シーン：もうひとつのエンディング」を収録している。

なお、Amazon.co.jpで購入すると、特典として、ビジュアルシート2枚セットがつく。特典はなくなり次第終了となるのでお早めに。