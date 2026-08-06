『SISU/シス 復讐の血闘』のブルーレイ＆DVDセットが2026年12月2日に発売となる。価格は5,390円。
『スクリーム 7』は、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジェネレーション』の脚本家としてシリーズのストーリーを生み出したケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結している。AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わり、今年2月に公開した全米ではシリーズ史上No.1オープニングを記録。さらに1作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなっている。
『スクリーム』第1作からシドニー・プレスコット役を務める根谷美智子、ゲイル・ウェザーズ役の佐々木優子が本作でも続投。シリーズを彩ってきたおなじみの吹替キャスト陣の声で、原点回帰を果たした最新作を楽しめる。さらに、ブルーレイにはメイキングをはじめ、プロダクション・デザインやスタントの舞台裏、削除シーン集など約45分の映像特典を収録。ゴーストフェイスが生み出す恐怖の裏側に迫る、ファン必見の内容となっている。映像特典は以下の通り。
- 傷痕：メイキング・オブ・スクリーム７
- サスペンス構築：プロダクション・デザイン
- 死のダンス：スタント
- 「TWISTING THE KNIFE」 FEATURING MCKENNA GRACE アイス・ナイン・キルズ（ミュージックビデオ）
- 削除シーン集
・スコットの正体
・クロエとルーカス：二人の想い
・テイタムとベン：衣装部屋で
・ジェシカとシドニー
・テイタムとベン：店を後に
・チャドとミンディ
なお、Amazon.co.jpで購入すると、特典として、ビジュアルシート2枚セットがつく。特典はなくなり次第終了となるのでお早めに。
平穏な暮らしを取り戻したはずのシドニー・プレスコット（ネーヴ・キャンベル）。だが、新たなゴーストフェイスの出現によって悪夢は再び幕を開ける。次なる標的となったのは、彼女が命をかけて守ろうとする最愛の娘――。過去と現在が不気味に交錯するなか、連続殺人の恐怖が町を包み込む。シドニーはこの血塗られた惨劇に終止符を打てるのか!?
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
シドニー・プレスコット：ネーヴ・キャンベル（根谷美智子）
ゲイル・ウェザーズ：コートニー・コックス（佐々木優子）
テイタム・エヴァンス：イザベル・メイ（若山詩音）
ミンディ・ミークス・マーティン：ジャスミン・サヴォイ・ブラウン（杉山里穂）
チャド・ミークス・マーティン：メイソン・グッディング（須藤翔）
ジェシカ・ボーデン：アンナ・キャンプ（小林さやか）
■スタッフ
監督・脚本：ケヴィン・ウィリアムソン
製作：ウィリアム・シェラック、ジェームズ・ヴァンダービルト、ポール・ナインシュタイン
脚本：ガイ・ビューシック
音楽：マルコ・ベルトラミ
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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