『SISU/シス 復讐の血闘』のブルーレイ＆DVDセットが2026年12月2日に発売となる。価格は5,390円。

ブルーレイ＆DVDセット

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『スクリーム 7』は、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジェネレーション』の脚本家としてシリーズのストーリーを生み出したケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結している。AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わり、今年2月に公開した全米ではシリーズ史上No.1オープニングを記録。さらに1作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなっている。

『スクリーム』第1作からシドニー・プレスコット役を務める根谷美智子、ゲイル・ウェザーズ役の佐々木優子が本作でも続投。シリーズを彩ってきたおなじみの吹替キャスト陣の声で、原点回帰を果たした最新作を楽しめる。さらに、ブルーレイにはメイキングをはじめ、プロダクション・デザインやスタントの舞台裏、削除シーン集など約45分の映像特典を収録。ゴーストフェイスが生み出す恐怖の裏側に迫る、ファン必見の内容となっている。映像特典は以下の通り。

傷痕：メイキング・オブ・スクリーム７

サスペンス構築：プロダクション・デザイン

死のダンス：スタント

「TWISTING THE KNIFE」 FEATURING MCKENNA GRACE アイス・ナイン・キルズ（ミュージックビデオ）

削除シーン集

・スコットの正体

・クロエとルーカス：二人の想い

・テイタムとベン：衣装部屋で

・ジェシカとシドニー

・テイタムとベン：店を後に

・チャドとミンディ



なお、Amazon.co.jpで購入すると、特典として、ビジュアルシート2枚セットがつく。特典はなくなり次第終了となるのでお早めに。