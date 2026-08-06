リウ・ハオツン×ワン・アンユーの中国ドラマ『恋と雨空』のDVDレンタルが年9月2日より開始

リウ・ハオツンとワン・アンユーが共演する中国ドラマ『恋と雨空』（全24話）のDVDレンタルが2026年9月2日より開始となる。

『恋と雨空』は、ひと夏の出会いから始まる、切なくも濃密な青春ラブストーリー。雨の街での偶然の出会いから始まった恋が、留学による別れや大学での再会を経て、より深く育まれていく。ひと夏のきらめきと、その後も続く一途な想いが描かれる。進学や留学、親子関係、将来の夢と向き合いながら成長していく2人が、互いに支え合い、自分の人生を選び取っていく姿が評価された。

主演は映画『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』（2020）のリウ・ハオツンと、ドラマ『宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋』（2019）のワン・アンユー。また、ジャン・シンイー、ホー・ユー、ウー・ハンクンら、注目の若手俳優たちが脇を固め、主人公たちの青春をより鮮やかに彩る。

DVDレンタルは、9月2日よりVol.1〜6（第1話〜12話）が、Vol.7〜12（第13話〜24話）は10月2日から開始となる。