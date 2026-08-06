リウ・ハオツン×ワン・アンユーの中国ドラマ『恋と雨空』のDVDレンタルが年9月2日より開始

リウ・ハオツンとワン・アンユーが共演する中国ドラマ『恋と雨空』（全24話）のDVDレンタルが2026年9月2日より開始となる。
『恋と雨空』は、ひと夏の出会いから始まる、切なくも濃密な青春ラブストーリー。雨の街での偶然の出会いから始まった恋が、留学による別れや大学での再会を経て、より深く育まれていく。ひと夏のきらめきと、その後も続く一途な想いが描かれる。進学や留学、親子関係、将来の夢と向き合いながら成長していく2人が、互いに支え合い、自分の人生を選び取っていく姿が評価された。
主演は映画『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』（2020）のリウ・ハオツンと、ドラマ『宮廷の茗薇＜めいび＞ ～時をかける恋』（2019）のワン・アンユー。また、ジャン・シンイー、ホー・ユー、ウー・ハンクンら、注目の若手俳優たちが脇を固め、主人公たちの青春をより鮮やかに彩る。
DVDレンタルは、9月2日よりVol.1〜6（第1話〜12話）が、Vol.7〜12（第13話〜24話）は10月2日から開始となる。
■ストーリー
正反対な性格の二人の高校生が、ある誤解から思いがけない出会いを果たす。大胆で活発な女子高生・徐梔（シュー･ジー）と、知的で繊細な男子高生・陳路周（チェン･ルージョウ）。誤解から始まった二人の関係は、ともに夢を追う中で次第に特別なものへと変わっていく。しかし、チェン･ルージョウは家庭の事情で海外の大学に留学し、シュー・ジーが建築を学ぶために北京の大学に進学したことで、二人は別々の道を歩まなければならなくなる。やがて大学生活の中で再び巡り会った二人。チェン･ルージョウはこの二度目のチャンスを逃すまいと、自分の気持ちを伝える決意をするが……。
■出演者（役名：俳優名）
徐梔（シュー・ジー）：刘浩存（リウ・ハオツン）
陳路周（チェン・ルージョウ）：王安宇（ワン・アンユー）
江余（ジアン・ユー）：何与（ホー・ユー）
蔡瑩瑩（ツァイ・インイン）：張昕懿（ジャン・シンイー）
■スタッフ
監督：柳廣輝（リウ・クァンフイ）
脚本：方羌羌（ファン・チェンチェン）
原作：耳東兔子
発売元：「恋と雨空」パートナーズ
販売元：PLAN K エンタテインメント
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