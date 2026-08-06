第97回アカデミー賞の国際⻑編映画賞のイラク代表作品『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』（2026年8月7日公開 配給：Elles Films）の本編映像と、監督インタビューに監督メッセージ動画、新場面写真4点が公開となった。

『バグダッド・メッシ 片足のサッカー少年』は、リオネル・メッシに憧れるバグダッドのサッカー少年・ハムディのイラク戦争に翻弄されながら困難から立ち上がる姿を描いた作品。爆撃で片足を失っても「サッカーへの想い」を胸に歩み続ける少年の姿は、希望さえも飲み込もうとする非情な現実の中で、人間が生き抜くことの真の意味を我々に問いかける。

本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補作品を⻑編映画化し、第97回アカデミー賞国際⻑編映画賞イラク代表にも選出され、各国の映画祭で最優秀賞を席巻。主演のアフマド・モハメド・アブドラも、第10回ドホーク国際映画祭にて最優秀男優賞を受賞した。本作に比類なき説得力を与えているのは、主演アフマド自身の、5歳の時、テロによって片脚と最愛の父を失った過去にある。そんな彼が、ハムディと同じく、史上最高と称されるサッカー選手リオネル・メッシへの憧れを胸に、不屈の精神で立ち上がる姿は、演技を超えた痛切なリアリズムを体現している。

この度、本編映像と、監督インタビューに監督メッセージ動画、新場面写真4点が公開となった。

本編映像は、片足を失った少年ハムディ（アフマド・モハメド・アブドラ）が地元サッカーチームへの入団を目指し、チームメンバーにテレビを見せることを条件に交渉を進める中、その大切なテレビが壊れてしまい、修理のために戦争で危険なバグダッドへ向かう父子の姿を捉えた一幕だ。父・カディム（アセール・アデル）は危険すぎる道中を懸念して反対していたが、紛争で片足を失った我が子の唯一の希望であるサッカーを奪いたくない一心で、バグダッド行きを決意する。しかし、車に乗った親子を待ち受けていたのは、一瞬の油断が死に直結する検問所であった。兵士から開口一番問われたのは「宗派は？」という質問。カディムは自らの本当のアイデンティティであるシーア派であることを必死に隠し、命がけで「スンニ派だ」と偽る。さらに、理由もなく大切なテレビを取り上げようとする兵士に返却を懇願するカディム。しかし、その願いを遮るように突きつけられる銃口。「バン！」と撃つふりをして卑劣な嫌がらせをする兵士。いつ命を奪われてもおかしくない緊迫した状況に、誰もが息をのむシーンだ。この検問の裏には、イラクが抱える複雑で凄惨な宗教対立の歴史が存在する。当時のイラクは少数派のスンニ派と多数派のシーア派に分 かれており、少数派に属するフセイン大統領はスンニ派を優遇し、シーア派住⺠を抑圧していた。宗派の違いによる内戦状態に突入したイラクでは、双方が幹線道路で独自の検問を敷き、敵と判断されればその場で射殺されることも日常茶飯事だった。スンニ派が支配する検問所でシーア派であることが露見すれば、彼らの命の保証はない。我が子の夢を守るために命をかける父の深い愛と、過酷すぎるイラクの現実。小さな荷台で寄り添い合い、過酷な運命に立ち向かう親子の姿に、涙を禁じ得ない場面である。

監督のサヒム・オマール・カリファは、公式インタビューで次のように答えている。

―短編を⻑編映画にすることになった経緯を教えてください。



サヒム・オマール・カリファ 元々短編として制作された本作は、2015年にアカデミー賞短編実写部門の最終候補に選出されたほか、多くの国際映画祭で受賞するなど、大きな成功を収めることができました。元から⻑編化を目指して立ち上がった企画ではありませんでしたが、この大きな反響を受けて、プロデューサーから「非常に力強い物語だから、ぜひ⻑編映画にしよう」と提案をいただいたのです。それから10年近い歳月をかけて脚本や登場人物を深く練り直し、⻑編として制作することを決断しました。短編をご覧になった皆様にとっても、改めて観る価値が十分にある作品に仕上げることを何よりも重視しました。

―映画の題材として「サッカー」を選んだ理由は何でしょうか？



サヒム・オマール・カリファ イラクにおいて、サッカーは最も人気のあるスポーツの一つです。特に当時のような戦争の最中においては、スポーツという存在が 人々の心を支える極めて重要な役割を果たしていました。私自身、24年前にベルギーへ移住した際、それまでイラクでずっと続けていたサッカー をやめてしまいました。家族と一緒に移住でき、幸せなはずなのに、なぜか心が満たされない感覚が続いていたのです。「何かが足りない」と自問自答を重ねて気づいたのは、自分にとってその欠けていたピースがサッカーだったということでした。サッカーをやめてしまったから、幸せを感じられなくなっていたのだと気がつきました。だからこそ本作では、サッカーが持つ魔法や、人々を動かす力そのものを描きたかったのです。

―映画のタイトルにもなっている「リオネル・メッシ選手」をモチーフとして選んだのはなぜでしょうか？



サヒム・オマール・カリファ 実は映画を制作する前、私自身はメッシ選手に特別な思いがあったわけではありませんでした。ではなぜメッシだったのかというと、2009年にUEFAチャンピオンズリーグ決勝（マンチェスター・ユナイテッド対バルセロナ）があり、そこでメッシ選手が大活躍をしたからです。当時、世界で最も象徴的な選手のひとりだった彼をタイトルに据えれば、一目で「サッカーを巡る物語だ」と理解できると考えました。ただし同時に意識していたのは、ストーリーがメッシ中心になりすぎないようにすることです。これはメッシの物語ではなく、あくまでイラクの物語であるということを常に念頭に置いて制作しました。しかし何より嬉しい驚きだったのは、タイトルに名前を使わせていただいた後の周囲の反応でした。なんとバルセロナが公式にこの映画を取り上げて紹介してくれ、メッシ選手本人も本作の存在を知ってくれたのです。彼らが作品や、主演を務めたアフマド君のことを多くの人々へ発信し応援してくれたことには、心から深く敬意と感謝を抱いています。

―監督が考える「戦争がもたらすもの」とは何でしょうか？



サヒム・オマール・カリファ イラクは常に戦争と隣り合わせの国でした。当然、戦争は即刻終結すべきものです。しかし戦争は破壊をもたらす一方で、人々や社会を大きく変革させる力も持っています。かつてヨーロッパや日本が悲惨な戦争を経て大きく発展したように、イラクにもまた、未来へ向けて変わっていく可能性があると信じています。

―日本の観客の皆様へのメッセージをお願いします。



サヒム・オマール・カリファ 私の母国の物語を、日本の皆さんと共有できる機会をいただけたことを大変嬉しく思っています。私は常に、観客の方々が映画館を出て家に帰った後も、描かれた物語や登場人物たちに思いを馳せ、深く心に残り続けるような作品づくりを目指しています。イラクは、子供たちが子供でいられる時間が短く、ヨーロッパなどの諸国に比べても、あまりに早い段階で大人になることを強いられてしまう国です。本作をご覧になった後は、ぜひ彼らが置かれた現実や物語、登場人物の胸中に深く思いを巡らせてみてください。それこそがこの映画の核心であり、そこからきっと新しい発見があるはずです。