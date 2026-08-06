1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を実話をもとに描く台湾映画『進行曲 マーチングボーイズ』（2026年10月23日公開 配給：メイジャー）の日本版予告編が公開となった。

『進行曲 マーチングボーイズ』は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の姿を、実話をもとに描く青春映画。エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色とパフォーマンスが、心に深く響く感動作に仕上がっている。

監督は、映画『角頭-彷徨人』（2021）、ドラマ「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃」（2021）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。

今回公開となった日本版予告編では、父親から医学部入学を期待され、「部活には入らなくていい 時間のムダだ」と意見されながらも内緒でマーチングバンド部に入部した主人公ジャン・ハオ、演奏の実力はあるが問題児のジーチュワン（リウ・ユーレン）、そして彼らをまとめる責任感の強い部長タイチェン（ユー・ジェエン）という立場も性格も異なる３人が、時にぶつかり合いながらも、部員たちとともに練習に励む様子が映し出される。しかし、楽器代を稼ぎながら練習することにしたことがきっかけで活動停止のピンチになってしまう。

「僕は心から望むことをやりたい」と叫ぶジャン・ハオが見せた父への初めての反抗。そして「人生は一度きりだから」という言葉が胸に迫る。果たして彼らは、目標である全国大会に無事出場できるのか？

本作では、ムー・センはじめ生徒役のキャストはみな1年半ほどの猛特訓の末、楽器隊もフラッグ隊も吹き替えなし、自らで演奏シーンに臨んだ。さらに本作のモデルである建国高校マーチング部のOBら約80名も撮影に参加し全面協力。

主演のムー・センは撮影を振り返り「長い間 同じ目標に向かって努力を重ね、全員で真剣に1つずつやり遂げてきました。僕にとってこの作品は単なる仕事ではなく人生そのものです」と熱く語る。皆の思いが結実するラストのマーチングパフォーマンスは必見だ。