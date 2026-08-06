ニワトリ主演のヒューマンドラマ『雌鶏』の海外映画評と新場面写真2点が公開

ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の海外映画評と新場面写真2点が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

この度、雌鶏の真剣な表情を捉えた場面写真2点が公開となった。抱き合う人間のカップルの横で、なにやら家の中の一点をじっと見つめる雌鶏。おじさんに持ち去られた我が子である卵を案じ、胸が張り裂けそうな思いで高所へ飛び乗り、その行方を静かに見守っている。もう1枚は、眼光鋭く鳥小屋の中を覗く雌鶏の姿。ポスタービジュアルの表情とは打って変わって、獲物を狙うかのような真剣な眼差しを捉えている。実はその視線の先にいるのは、新たに小屋へやってきた「超イケメン」の雄鶏。フェンスで隔たれた彼女の恋は果たして成就するのだろうか。

先述の通り、各国の映画祭では、CGに頼らない驚異的な撮影技術が話題となり、人間の心情を揺らす雌鶏の表情豊かな演技力と、それを引き出した監督の演出力に絶賛が相次いだ。中でも映画祭作品を数多く扱うイギリスの映画レビューサイト"The Movie Waffler"では、「もしアカデミー賞に"最優秀動物演出賞"があったなら、2026年のオスカーは間違いなくパールフィ・ジョルジ監督の『雌鶏』に贈られるだろう」と絶賛しており、「映画的な謎と技巧の妙を駆使し、動物と人間の相互関係をテーマにしたこの寓話において、雌鶏たちというキャストから圧巻の演技を引き出している」（Guardian誌）、「この映画は鶏に深い感情と表情を与え、観客はまるでその雌鶏たちが何を考えているのかが解るように感じさせる」（Screen International誌）、「優しくも皮肉を帯びたこの鶏の冒険譚は、世界を動かす力関係について、我々の認識を揺さぶるような新たな視点をもたらしてくれる」（CitaZine誌）など、世界中のメディアから惜しみない賛辞が寄せられている。