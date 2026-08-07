家族の記憶を巡る『Blue Heron/ブルーヘロン』のポスタービジュアルと特報予告、場面写真が公開

世界各地の映画祭で上映され高い評価を得ているカナダ・ハンガリー合作映画"Blue Heron（原題）"の邦題が『Blue Heron/ブルーヘロン』（提供：キングレコード 配給：プンクテ）に決定し、2026年10月23日より、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、シネマリスほか全国順次公開されることが発表となった。この発表にあわせ、ポスタービジュアル、特報予告、場面写真が公開となっている。

『Blue Heron/ブルーヘロン』は、1990年代後半の夏、カナダ・バンクーバー島を舞台に、8歳の少女サーシャ（エイリュル・ギュヴェン）の視点で家族と過ごしたかけがえのない日々を描いた作品。家族は一番上の兄ジェレミー（エディク・ベドーズ）に関わる問題を抱え、困難な選択を迫られていた。「あのとき、兄は何を思っていたのだろう？」20年後、映画監督となったサーシャ（エイミー・ジマー）は、幼い頃には見えなかった家族の姿を見つめ直す中で気づく。どれほど記憶をたぐり寄せても、人の心を完全に知ることはできない。それでもなお、大切な人を理解したいと願い、記憶を語り継いでいく──。理解できない他者を見つめ続けることの尊さを描く、静かな感動に満ちた、心を揺さぶる作品となった。

監督はハンガリー系カナダ人の新鋭ソフィー・ロムヴァリ。本作が長編デビュー作だが、ロムヴァリが短編作品で約10年間取り組み続けてきた「家族の記憶」「喪失」「写真や映像による記憶の再生」というテーマの集大成であり、半自伝的な作品である。ロムヴァリは、本作では自身の家族との実体験をもとに、幼少期の記憶をフィクションとして再構築した。

プライベートな経験に即しながら、誰もが抱える「理解したいのに理解しきれない大切な人」の存在をめぐる物語へと展開した本作は、昨年のトロント国際映画祭最優秀カナダ映画新人賞受賞など、世界各地の映画祭を席巻。2026年に北米で劇場公開されるや、映画評論サイトRotten Tomatoesで批評家支持率98％を記録し、レビュー収集サイトMetacritcの2026年上半期第1位、Variety誌の上半期ベスト映画10選に選出されるなど高い評価を得ている。世界規模の映画レビューサイトLetterboxdでも、観客の投稿をベースにした「2026年上半期もっとも高い評価を得た作品」ランキングで6位に選ばれるなど、観客からも深く愛される作品となっている。

この度、ポスタービジュアルと、特報予告、場面写真が公開。サーシャと兄たち、そして母親が山頂から望む雄大な自然を背景に、何気ない思い出のひとときを切り取ったかのような、美しい家族のポートレート。ところが、その写真は少し離れて腰かける長男ジェレミーを隔てるように大きく破り割かれ、テープで修繕した跡が……。

特報映像では、1990年代後半の夏、家族が過ごしたバンクーバー島の美しい光景の数々、子供たちの笑い声、母娘で作ったご馳走、現像の風景をはじめ、みずみずしさに満ちた「あの日」の鮮烈な記憶がちりばめられている。いずれも、この家族にまつわる記憶やその痛みを、圧倒的なこだわりと「手触り」感とともに描き出していく本作の魅力が伝わるものとなっている。