J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』の新ビジュアルと本編映像が公開

J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』（2026年8月14日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の新ビジュアルと本編映像が公開となった。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

ティザー映像公開時から、内容がほとんど明かされず、映画ファンの注目を集め、続く本予告では突如街に現れる恐竜たちと"普通の家族"による決死のサバイバルが明らかとなり、「新しい恐竜映画が来た！」「夏に映画館で体験したい作品」と期待の声が続々と寄せられ、今夏最大の注目作として話題となっている。

その謎多き本作の本編映像が遂に公開となった。また、アン・ハサウェイ×ユアン・マクレガー×大型肉食恐竜による迫力満点な新ビジュアルも到着している。

新ビジュアルでは、主人公一家から、アン・ハサウェイ演じる母デニースとユアン・マクレガー演じる父グレッグが登場。住み慣れたはずのオークストリートの街中で、牙をむく大型肉食恐竜から標的にされた二人の姿が切り取られた、緊迫感あふれるビジュアルとなっている。

本編映像からは、姉オードリー（メイジー・ステラ）と弟ブライアン（クリスチャン・コンヴェリー）が自宅周辺で起きた異変に気付くシーンがお目見え。誰よりも早く異変に気付いたオードリーがブライアンを大声で呼び、家のまわりにうろつく「大きな何か」について報告する。謎の生き物への恐怖からパニックになりかけている姉を前に、状況が読めないブライアンは「何かの動物？ 動物園から逃げたゾウ？」と自分の知る限り大きな生き物を挙げる。しかし、二人の目線の先には、現代の動物園では見たことのないゴツゴツとしたトゲなどの装甲に覆われた尻尾がチラリ。物語のはじまりを予感させるには十分なシーンがお披露目となった。