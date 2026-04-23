1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズの最新作『スクリーム 7』が2026年6月19日に公開されることが発表された（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。これにあわせ、本予告映像と本ビジュアル、場面写真が公開となっている。

『スクリーム 7』では、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジェネレーション』の脚本家としてシリーズのストーリーを生み出したケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結している。AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わり、今年2月に公開した全米ではシリーズ史上No.1オープニングを記録。さらに1作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなっている。

この度解禁となった本予告映像は、お馴染みのゴーストフェイスが再び姿を現し、容赦ない凶行に及ぶ恐怖の瞬間から幕を開ける。過去のすべての惨劇を生き延びたシドニー・プレスコット（ネーヴ・キャンベル）がようやく手に入れた平穏な生活は、1本の電話によって粉々に打ち砕かれる。今度のターゲットはなんと彼女の娘―。「絶対許さない!」と銃を構えるシドニーの覚悟と、誰も予想できない残酷な事件の連続に息を呑む緊迫の映像だ。

あわせて解禁となった本ビジュアルは、暗闇に浮かび上がるゴーストフェイスのドアップが圧倒的な恐怖を放つデザイン。凶器のサバイバルナイフには燃え盛る家が不気味に反射しており、「最後に、ゲームしようぜ」「叫びだしたら死ぬまで止まらない」というシリーズ1作目を彷彿とさせる強烈なコピーが、原点回帰にしてシリーズ最恐となる凄惨な惨劇の幕開けを予感させる。

さらに、2点の場面写真も公開となった。暗闇の中に佇み、獲物を狙うかのように不気味にサバイバルナイフを構えるゴーストフェイスの姿 や、電話を耳に当てながらも片手にしっかりと銃を握りしめ、ただならぬ緊張感と覚悟を漂わせるシドニーの姿が切り取られており、劇中で巻き起こる容赦ない死のゲームへの期待をさらに高めている。