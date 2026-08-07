クリストファー・ノーラン最新作『オデュッセイア』のIMAXおよびラージフォーマットでの上映が決定

クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（2026年9月11日公開 配給：ビターズ・エンド／ユニバーサル映画）のIMAXおよびプレミアムラージフォーマットでの上映が決定し、特別ビジュアル3種が公開となった。

『オデュッセイア』は、モロッコ、ギリシャ、イタリア、アイスランド、スコットランドなど世界各地で撮影を行ったアクション映画。本作は、ホメロスの原点ともいえる叙事詩を、長編映画史上初めてIMAXフィルムスクリーンで映像化。「オデュッセイア」は、古代ギリシャの詩人ホメロスによって書かれた英雄譚で、西洋文学の金字塔にして世界最初の物語のひとつとして知られている。トロイア戦争の終結後、イタケの王・オデュッセウスは、家族の待つ故郷へ帰還を目指す。しかし、彼の前には、神々の介入、怪物、そして荒れ狂う海など容赦ない試練が立ちはだかる。映画『オデュッセイア』は、10年にも及ぶ主人公の壮大なる旅と冒険を描き出す。

オデュッセウスを演じるのは、『インセプション』（2014）『オッペンハイマー』（2023）にも出演しているマット・デイモン。そのほか、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・ パティンソン、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、ルピタ・ニョンゴらがキャスティングされている。 製作は、エマ・トーマスとクリストファー・ノーランの制作会社・シンコピーが手掛ける。エグゼクティブプロデューサーはトーマス・ヘイスリップ。

米国などでは、公開となっている本作、世界興行記録を塗り替え、ノーラン監督のキャリア史上最高評価を記録。アカデミー賞受賞に輝いた2023年の『オッペンハイマー』のオープニング週末興行収入をも凌駕する、驚異的なスタートを切っている。7月17日に世界74地域（全米3,919／全世界16,727劇場、26,000スクリーン）で公開初日を迎えると、7月19日までに全米興収1億2,450万ドル（約200億円）、全世界興収2億6,410万ドル（約428億円）を記録（2026年7月20日 Box Office Mojo調べ、1ドル162円換算）。全米映画ランキングでは初登場1位を獲得し、2026年実写映画No.1のスタートを樹立し、ノーラン監督作品および主演マット・デイモン作品としても過去最高の成績を叩き出した。さらに、2週連続全米映画ランキング1位を獲得。全米興収は2億8,637万円（約464億円）となり、今年のハリウッド映画の興行収入トップ5入りを果たしている（2026年7月27日 Box Office Mojo調べ）。公開から13日で『オッペンハイマー』の全米興収3.3億ドルを上回り、ノーラン作品史上1位の成績を収め、8月2日までに全世界興収が9億1,139万ドル（約1,476億円）を記録、10億ドル到達が目前となっている（2026年8月3日 Box Office Mojo調べ）。

IMAX版ビジュアル

Dolby Cinema版ビジュアル

35mm版ビジュアル

この度、9月11日の全国公開に先駆け、9月4日より10日まで【IMAX先行上映】の実施が発表となった。長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラ撮影を謳う本作、IMAXでの上映は予想の範囲内ではなかろうか。先行上映の実施劇場やチケット発売スケジュールなどの詳細は、後日映画公式サイトにて発表される予定だ。

さらに、各種レミアムラージフォーマット──Dolby Cinema、4D（4DX／MX4D）、35mmフィルムの同時公開も発表となった。本作は、2D（字幕／吹替）、IMAX（字幕）、Dolby Cinema（字幕）、4DX（字幕／吹替）、MX4D（字幕／吹替）、35ｍｍ（字幕）の全6種9バージョンで公開される。最新技術を結集した極上の映像・音響環境から、映画体験の原点ともいえるフィルム上映まで、観客の好みに合わせた多様な鑑賞スタイルでノーラン監督の世界観を堪能できる。

巨大スクリーンと迫力の重低音サウンドが融合し、圧巻の《没入感》をお届けするIMAXでは、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラ撮影が誇る規格外のスケールが炸裂。ノーラン監督と撮影監督ホイテ・ヴァン・ホイテマ（『オッペンハイマー』『DUNE/デューン 砂の惑星』（2021）など）が長年かけて共同開発した最新鋭の新型IMAXフィルムカメラを導入し、従来の35mmフィルムの約10倍という世界最高峰の解像度で撮影を敢行。視界を埋め尽くす映像美と、アカデミー賞受賞作曲家ルドヴィグ・ゴランソンによる独創的な音楽を際立たせる専用サウンドシステムが合わさり、まるで自らも古代ギリシャの戦場に放り出されたかのような、異次元の没入体験を味わえる。

また、立体音響による極上の《サウンド》＆壮大な旅路を描く《映像美》を誇るDolby Cinemaは、耳元でさざめく不穏な風の音から怪物たちの地響きのような咆哮、さらには主人公オデュッセウスの荒い息遣いまでクリアに再現し、劇場の存在すら忘れさせるほどの緊張感を演出。 さらに、巨浪に翻弄される船の激しい揺れや嵐の水しぶき、アクションの衝撃が座席とダイレクトに連動する《アトラクション系》上映の4D（4DX／MX4D）では、過酷な冒険を全身で体感できる。

加えて、ノーラン監督が強いこだわりを持ち続ける映画の原点35mmフィルム上映では、《生きた体験》を味わえる。フィルム特有の粒粒子感や深みのある色彩が太古の神話世界と奇跡的な親和性を発揮、クラシックな叙事詩としての格調高い佇まいを堪能できる。ぜひ、様々なフォーマットで《映画体験》を楽しんで頂きたい。

あわせて、IMAX、Dolby Cinema、35mm上映それぞれの特別ビジュアルも公開となった。未知の脅威に立ち向かうオデュッセウスの力強い佇まいと、壮大な物語の幕開けを予感させる重厚なデザインはどれも必見。日本公開までの間、どのフォーマットでこの壮大な世界に飛び込むか思いを巡らせ、ぜひ万全の態勢で臨んでほしい。