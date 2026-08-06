ヤン・ズーとリー・シエンが共演する中国ドラマ『国色芳華～牡丹の花咲く都で～』（全56話）のDVDレンタルが2026年10月2日より開始となる。また、11月6日よりDVDのボックスセットが、9月2日からはU-NEXTで先行配信が開始となる。

『国色芳華～牡丹の花咲く都で～』は、『長相思』（2023）のヤン・ズーと、『剣王朝～乱世に舞う雪～』（2019）のリー・シエン共演によるロマンス時代劇。第一部と第二部の全56話で総再生数75億回突破（2025年7月27日 猫眼専業版調べ）、猫眼のドラマ熱度総合ランキングでは3週連続1位を獲得、Mango TV史上最多600万の視聴予約数を記録するなど、記録づくめの話題作である。

主演のヤン・ズーは、気品と芯の強さを兼ね備えた主人公を繊細かつ力強く演じ、キャラクター熱度ランキングでも3週連続1位を獲得。また、本作では美術・衣装・音楽・脚本が妥協のないクオリティで、すべてが高水準。德塔文ドラマ指数3,000を超え、本国での地上波放送でも7日連続視聴率1位を獲得し、『慶余年２～麒麟児、挑む～』（2019）『玫瑰的故事』（2024）など、名作と肩を並べる注目作となり、2025年最重要作のひとつとなりました。さらにこの熱狂は中国国内にとどまらず、全世界73カ国での配信により拡大。台湾Netflix、VIU、VIKIなどさまざまな配信プラットフォームでランキング1位を獲得し、その絵画のように美しい映像、感動的な物語、唐の文化の奥深さが海外ファンからも高く評価された。

演出を務めるのは、日本でも話題となった『家族の名において』（2020）や『風の吹く場所へ～love yourself～』（2023）で知られるディン・ズーグアン。繊細でリアリティあふれる感情描写に定評のある演出で、時代劇でありながらも"現代の視聴者に届く人間ドラマ"として、多くの共感を得ている。さらに脚本は、『霜花の姫～香蜜が咲かせし愛～』（2018）を手がけたジャン・ユエンアンが担当。心を打つセリフと深みのある人物造形が、壮大なストーリーを一層魅力的に引き立てる。

舞台は、華やかな文化が花開いた唐の時代。中国社会科学院歴史研究所との連携により、文化や風習、建築、衣装など徹底的にリサーチを重ね、刺繍、帯、小物、髪飾りなどの細部に至るまでこだわり抜かれた美術が、まるでその時代に入り込んだかのような没入感を生み出す。壮大なスケールの実景ロケセットや繊細な衣装デザインは、単なる背景を超え、物語そのものの一部として機能。視聴者からは「歴史の勉強にもなる」といった声も多く寄せられ、ビジュアル面・文化再現面でも非常に高い評価を得ている。

DVDレンタルは、10月2日よりVol.1〜6（第1話〜12話）が、Vol.7〜12（第13話〜24話）は11月6日から、Vol.13〜16（第25話〜32話）は12月2日から、Vol.17〜22（第33話〜44話）は2007年1月6日から、Vol.23〜28（第45話〜56話）は2007年2月3日から、それぞれ開始となる。

セルDVDのリリースは11月6日より

セルDVDのリリースは、DVD-BOX1（15,840円）が11月6日、DVD-BOX2（15,840円）が12月2日、DVD-BOX3（11,880円）は2007年1月6日、DVD-BOX4（11,880円）は2007年2月3日となっている。いずれもブックレットの特典を封入。また、特典映像として、DVD-BOX1には、中国版予告編1、DVD-BOX2には中国版予告編2、DVD-BOX3にはメイキング1、DVD-BOX4にはメイキング2がそれぞれ収録されている。

なお、U-NEXTでは、9月1日より先行配信がスタートとなる。