米Appleと米Googleは1月12日（米国時間）、複数年にわたるAI分野の協業を発表した。次世代の「Apple Foundation Models」は、Googleの「Gemini」モデルとクラウド技術を土台として構築される。これらのモデルは、今後の「Apple Intelligence」の機能を支え、2026年に提供予定のよりパーソナライズされた音声アシスタント「Siri」にも活用されるという。

今回の提携についてAppleは、「綿密な評価の結果、GoogleのAI技術が最も有力な基盤になると判断した」と説明している。 一方、Apple Intelligenceの処理は引き続き、Appleデバイス内と、Appleが設計したクラウド基盤「Private Cloud Compute」で実行され、Appleが掲げるプライバシー基準を維持するとしている。

Apple Foundation Modelsは、文章生成や要約、分類、対話、検索補助など、 Appleが提供するさまざまなAI機能の“土台”となるAIモデル群である。関連するフレームワークも提供されており、サードパーティの開発者が自身のアプリからAppleのFoundation Modelsを呼び出し、AI機能を組み込むことも可能だ。

現時点では、Gemini導入の具体的な実装方法や役割分担は明らかにされていない。Geminiは、テキストだけでなく、画像や音声、動画など複数の情報形式を同時に扱える「マルチモーダルAI」として開発されてきた。この特性は、ユーザーの操作文脈や画面内容、音声入力といった複数の情報を統合して理解し、適切な支援を行うことを目指すApple Intelligenceの今後の進展に寄与するとみられる。

特にSiriは、これまで音声による指示理解が中心だったが、今後はユーザーが見ている画面情報や、端末内に保存された文書・画像などを踏まえた応答へと進化する可能性がある。こうした方向性は、スマートフォンやPCを単なる操作対象から、状況を理解して利用者を支援する存在へと変えていく流れとも一致している。

生成AIは便利な一方、個人情報の扱いに対する懸念も大きい。Appleは、処理を可能な限りデバイス内で完結させ、高度な処理のみを自社管理のクラウドに委ねるプライバシー重視の設計で差別化してきた。今回の発表でも、Apple Intelligenceはデバイス内とPrivate Cloud Computeのみで動作することが改めて強調されており、Geminiが導入された場合でも、Appleユーザーの個人データがGoogle側に直接共有されることはないとみられている。

現在、Appleのシステムには、Apple Intelligenceを補うAI機能としてOpenAIのChatGPTが組み込まれている。TechCrunchによると、今回のGoogleとの提携は独占的なものではないという。