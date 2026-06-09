米Appleは6月8日（現地時間）、開発者向けカンファレンス「WWDC26」における基調講演を実施し、その中でMacシリーズ向け次期ソフトウェア「macOS 27 Golden Gate」を発表した。今年秋の一般公開を予定しており、中でも目玉機能となるSiri AIは英語版の導入が今年後半から行われるという。

macOS 27「Golden Gate」は今年秋公開。Siri AIは英語版が今年後半導入へ

現在最新版として公開中の「macOS 26 Tahoe」に続く新バージョンが、「macOS 27 Golden Gate」であると明らかになったもの。すでに導入されているSiriがSiri AIとしてApple Intelligenceで強化され、Mac上での操作を理解した回答を行えるようになる点が特徴。Siri AIはユーザーが何をしているかに基づいてメッセージや音楽、リマインダーなどのアプリでアクションを取ることができ、さらにオンライン情報を参照して回答に役立てることも可能だ。

Siriへのアクセス性を改善。画面上に表示されているコンテンツをすぐにSiriに入力できるようになる

ユーザーの行動を理解して回答を改善する

また、iOS 27やiPadOS 27で導入予定の新しいペアレンタルコントロール機能がmacOS 27 macOS 26 Tahoeにも導入される。年齢に基づいた適切な安全対策を行えるというもので、ウェブサイトの閲覧依頼プロセスを刷新する。コミュニケーションの中でヌードや流血、暴力のように危険なコンテンツが表示される前に警告画面を表示し、表示される前に親アカウント側から介入することもできる。エンタメ機能は保護者に対して専門家と策定したガイダンスを提供し、スクリーンタイムと連携して適切な時間配分を子どものアカウントに対して設定できるようになる。

強化したペアレンタルコントロールがMacでも利用できる

デザイン面ではmacOS 26で導入されたLiquid Glassがアップデートされ、より均一な屈折とコントラストの強化で視認性を改善する。SafariでのAirDrop転送やネットワークファイルの閲覧速度、スタートページの読み込みを高速化したことでレスポンスをより速めたほか、5K 120Hzモニターのような最新デバイスへの映像出力にも新たに対応した。

macOS 27 Golden GateはApple Siliconを搭載するMacbook Neo、Macbook Air、Macbook Pro、iMac、Mac mini、Mac Studio、Mac Proに提供予定。ベータ版が同日公開され、7月からパブリックベータを提供し、正式版は今年秋に公開するとしている。