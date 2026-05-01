U-NEXTは、本日2026年5月1日より『鳳落江湖～Forbidden Love～』など中国ドラマ5作品を独占配信開始する。

5月配信の中国ドラマとして、クー・イン×ドン・チャオユエンの予測不能な転生ラブサスペンス時代劇『鳳落江湖～Forbidden Love～』、シュー・ジェンジェン×ゲン・イェティンの仇として出会った男女の愛を描いたロマンスファンタジー時代劇『狐妖の嫁入り ～宮廷に舞い降りた、宿縁の愛～ 』など計5作品を5月1日から5月2日にかけて順次独占で配信する。

『鳳落江湖～Forbidden Love～』＜全12話＞

【配信開始日時】5月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

脚本家・孟小棠は、執筆中の物語の世界へ迷い込み、人々から命を狙われる闇の組織の女ボス・鳳南汐として生きることに。現実に戻る条件は、消したはずの宿敵の騎士・葉無塵と結婚し、彼を殺すこと。鳳南汐は手がかりを握る密偵・沈喩を側に置くが、彼に触れる時だけ特殊能力が使えると気づき、二人の距離は縮まっていく。しかし、本物の宿敵の出現により、真の帰還条件が「最愛の人の死」だと判明する。愛と帰還の狭間で、彼女が下す決断とは--。

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『宮廷女医録～これが、私の進む道～』＜全14話＞

【配信開始日時】5月1日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

医薬の名門・栄家の娘である栄澤蘭は、冤罪により非業の死を遂げた母・柳茯苓を失う。父に捨てられ叔母も廃人となる過酷な境遇の中、彼女は母の遺した医術を密かに学び、汚名をそそぐため太医院に入ることを決意する。数々の陰謀を才知で切り抜け、乗り越えた彼女は、やむを得ず禁忌を破った母の真実へと近づいていく。太后や皇帝の信頼を勝ち取り、初の女医官となった栄澤蘭は、十年前の事件の背後に潜む敵国の陰謀を暴き、母の悲願であった医の道を切り拓いていく。

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『金昭玉醉～転生の復讐と禁断の愛～』＜全28話＞

【配信開始日時】5月2日12時

【価格】各165円／7日間

【ストーリー】

楚王妃の陸昭（ルージャオ）は、誕辰宴の席で追い込まれて楼上から転落。死の間際、血の涙を流しながら、楚王・司徒羨（スートゥーシエン）が惨死し輪廻もできぬよう呪いの言葉を吐く。その7日前、陸昭は司徒羨を労うため、深夜に司徒羨の部屋を訪ねていた。

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『籠鳥夢～愛に囚われた禁断の絆～』＜全8話＞

【配信開始日時】5月2日12時

【価格】各330円／7日間

【ストーリー】

沈清棠（しん・せいとう）は、幼い頃、裴家の嫡男である裴琮之（はい・そうし）に拾われ養女となった。沈清棠は妹として裴琮之に溺愛されているが、この数ヵ月、悪夢にうなされる毎日である。そんな時、次男の裴景明（はい・けいめい）が、側妻を娶る前に清棠を正妻にすると言って襲おうとするが、運よく裴琮之が任務から帰宅する。清棠は裴琮之に、景明との縁談を断りたいと相談するが、景明に嫁ぐことを阻む条件として琮之が提示したのは、「自分の女になれ」ということだった。

『狐妖の嫁入り ～宮廷に舞い降りた、宿縁の愛～』＜全8話＞

【配信開始日時】5月2日12時

【価格】各220円／2日間

【ストーリー】

狐族は冷血な王子の西陵軒（せい・りょうけん）（演：ゲン・イェティン）によって皆殺しにされてしまう。狐族の聖女・塗山玥（と・さんげつ）（演：シュー・ジェンジェン）は何とか生き残った魂の一部になりながらも、復讐のために西陵王国の宮殿まで追いかけた。 塗山玥の残魂は、宮殿で突然亡くなったに皇后に憑依してしまう。塗山玥はこの機会を生かして、復讐計画を進めることにする。塗山玥は、西陵軒が実は鳳凰と人間の混血種であり、それをいいように兄の西陵衡（せい・りょうこう）に操られて狐族を殺したことを知る。西陵衡は慈悲深いように思えるが、内には恨みがあり、弟の西陵軒の幼少期の記憶を消し、彼を利用して自分の計画を実行しようとする。 塗山玥は実は心のきれいな西陵軒に惹かれるようになり、西陵軒の記憶が戻った後は、一緒に西陵衡への復讐を計画する。

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