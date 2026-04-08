ウォルト・ディズニー・ジャパンは、レスキュー・ヒューマンドラマシリーズ『9-1-1』から誕生した最新シリーズ『9-1-1: ナッシュビル』をディズニープラスのスターにて2026年4月22日より独占配信する。これにあわせ、予告映像とビジュアルが公開となっている。

『9-1-1: ナッシュビル』が2026年4月22日よりディズニープラス スターで見放題独占配信開始

『9-1-1』シリーズは、アメリカの緊急通報ダイヤル「911」をテーマに、警察、消防、救急救命士など、最前線で人命救助に当たるヒーローたちの活躍を描く一話完結のレスキュー・ヒューマンドラマ。本シリーズでは、予測不能な巨大災害や奇想天外な事故現場を圧倒的なスケールで描き出す一方、現場に向かうヒーローたちが私生活で抱える葛藤や複雑な家族愛を深く掘り下げる濃厚な人間ドラマが融合。そのリアルな描写と胸を打つストーリーが、世界中で絶大な支持を獲得している。ロサンゼルスを舞台に、多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルたちが手を取り合う『9-1-1 LA救命最前線』や、テキサス州オースティンで独自の絆を築くチームを描いた『9-1-1: LONE STAR』など、作品ごとに異なる個性と感動を提供してきたが、今回、それらに続く待望の新たなフランチャイズとして、『glee/グリー』シリーズのライアン・マーフィーらヒットメーカーが再集結。『9-1-1 LA救命最前線』シーズン9から新たに広がる物語として、ナッシュビル編が幕を開ける。

配信に先立ち公開された予告映像では、大勢の観客が詰めかける華やかな野外コンサート会場での救助活動や、巨大なスライダーがそびえ立つウォーターパークでの緊迫した救出劇など、街で発生するスリリングなエピソードが次々と映し出される。さらに、本作には『9-1-1 LA救命最前線』シーズン9の第12話から始まるクロスオーバーエピソードも収録され、シリーズのファンにはたまらない内容となっている。

単なるアクションに留まらない重層的な人間ドラマも本シリーズ最大の魅力だ。113分署に、新人ブルー（ハンター・マクヴェイ）を誘い入れるが、彼の正体はドンの過去の秘密を握る隠し子だったことが判明。母親の指示で113分署に、そしてハート家に潜り込んだブルーの存在は、チームの鉄の結束と家族の平穏を根底から揺るがしていく…。

それぞれの思惑が複雑に交錯する中、ナッシュビルの街にはさらなる脅威が迫っていた。上空で発生した異常気象により、街全体を壊滅させかねない未曾有の巨大ストームが襲来。逃げ場のない極限状態の中、彼らはバラバラになった絆を取り戻し、市民を救い出すことができるのか。過酷な運命に翻弄される彼らの戦いから目が離せない。

本作の製作総指揮には、『glee/グリー』シリーズ、『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズ、や新作ドラマ『ザ・ビューティー 美の代償』などのドラマシリーズを手掛け、ヒット作を連発しているライアン・マーフィーをはじめ、ティム・マイナー、ラシャド・ライサニ、ブラッド・ファルチャックら黄金コンビが集結。主演には『NCIS:LA ～極秘潜入捜査班』のクリス・オドネル（ドン・ハート役）を迎え、共演にはジェシカ・キャップショー（ブライス・ハート役）、キンバリー・ウィリアムズ＝ペイズリー（キャミー・ラレイ役）、世界的歌手のリアン・ライムス（ディクシー・ベニングス役）が名を連ねる。さらに、ドンの息子であり、部下でもある若手隊員を演じるマイケル・プロヴォスト（ライアン・ハート役）や、物語を揺るがす重要な役どころを演じるハンター・マクヴェイ（ブルー・ベニングス役）ら実力派の顔ぶれが、シリーズに新たな息吹を吹き込む。