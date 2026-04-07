ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ジェームズ・キャメロン監督の『アバター』シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のセル版デジタル配信を2026年4月7日より開始した。

2009年に公開され世界歴代興行収入第1位を記録した『アバター』、『タイタニック』（1997）を超え全世界歴代興収第3位となった『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）に続くシリーズ第3弾『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』。シリーズ累計興行収入は60億ドルを突破している。先ごろ発表された第98回（2026年）アカデミー賞では、視覚効果賞を受賞している。













メイキング写真

今回デジタル配信が始まったセル版では、3時間半以上に及ぶ初公開の豪華ボーナス・コンテンツを収録し、監督のジェームズ・キャメロンが追求した究極の没入型エンターテイメントの舞台裏に迫る。キャメロンが、革新的なテクノロジーと極限まで進化させた撮影技術をどのように融合させ、本作の世界を生み出したのか、メイキング映像やスタッフやキャストのインタビューからもその秘密に肉薄する。さらに、本作の見せ場とも言える炎が猛威を振るう迫力の戦闘シーンや、濃密なドラマを支える制作の様子など、劇場公開時には観られなかった創作のプロセスを余すところなく紹介。知れば知るほどシリーズの奥深さに触れ、何度でも観返したくなる、ファン必見の充実した内容となっている（※ボーナス・コンテンツの取り扱いは、配信サービスによって異なるのでご留意いただきたい）。