ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年4月15日より、ディズニー・アニメーション『ズートピア2』をディズニープラスで見放題独占配信を行うと発表した。

『ズートピア2』は、動物たちが共存する楽園を描いた大ヒット作『ズートピア』の続編。アダムとイブが楽園を追放されるきっかけとなった蛇が、本作では追放される立場の者として現れる。物語は植民地主義批判とも言える内容で、制作時のパレスチナ情勢を寓話化して描いたような面がある。一作目は、捕食者と獲物の関係性がテーマだった性格上、哺乳類しか登場させることができなかったが、本作では、爬虫類や半水生の動物の姿も。

全世界興行収入は、18億6,664万ドル（※日本円で約2,976億円／Box office mojo調べ／1ドル＝159円換算）に到達し、ディズニー・アニメーション史上最高の記録を打ち立て、全世界歴代興行収入ランキングでは9位にランクインを果たしている。（※全世界の興行収入は、2026年4月2日時点での数字）ウサギのジュディと狐のニックというバディが、互いの違いを認め合いながらズートピア誕生の裏に隠された巨大な謎に立ち向かっていく姿や、笑いとスリルの先に待つ胸を打つドラマ、個性あふれる動物たちを通じて描かれる現代社会に通じる深いテーマが、世界中の人々を魅了し、日本国内でも前人未踏の快進撃を続け、洋画映画としては2014年の『アナと雪の女王』以来となる国内興行収入150億円を突破した。国内興行収入は、4月2日時点で157億268万円、国内動員数11,807,677人を記録している。一足早く配信がスタートしたエリアでは、配信開始から7日間で全世界の視聴回数が3,200万回に達し、配信初週のディズニープラスで映画部門1位を記録。また、『ズートピア』、『ズートピア＋』、『ズートピア２』の3作品合計では、これまでに全世界で8億8,500万時間以上が視聴されているとのことだ。

独占配信を前に、YouTubeにて予告編が公開となっているのでチェックいただきたい。また、Amazon Prime VideoやYouTube、Apple TVなどでは、セル版の配信がすでに行われている。