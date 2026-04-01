第98回アカデミー賞で4部門にノミネートされたエマ・ストーン主演、ヨルゴス・ランティモス監督の『ブゴニア』のセル配信とレンタル配信が始まった。

『ブゴニア』は、韓国のチャン・ジュヌァンが監督した『地球を守れ！』（2003）のリメイク作。当初の企画では、監督をそのまま、チャン・ジュヌァンに据える方向で話が進んでいたが、健康上の理由で辞退したため、ヨルゴス・ランティモスが監督を務める運びとなった。製作には、『ミッドサマー』のアリ・アスターと『パラサイト 半地下の家族』製作チームが名を連ねる。主演は、先のアカデミー賞で主演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。共演には、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）での狂気の演技が鮮烈なジェシー・プレモンス。そのほか、アリシア・シルヴァーストーン、スタヴロス・ハルキアス、本作のオーディションを勝ち取り、映画初出演を果たしたエイダン・デルビスらが脇を固める。陰謀論者が凶行に走るさまと、二重三重に張り巡らされた物語上の罠、イェルスキン・フェンドリックスが手がけた大仰な音楽、衝撃のラストが、観客はもちろん批評家筋でも話題を集めた。