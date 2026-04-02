クリス・ヘムズワース、ハル・ベリー、マーク・ラファロ、バリー・コーガン、ニック・ノルティ共演のクライムアクション・スリラー『クライム101』のAmazon Prime Videoでの見放題独占配信が始まった。

『クライム101』

(C) Amazon MGM Studios

『クライム101』は、犯罪小説の巨匠と評されるドン・ウィンズロウの小説を原作としたクライムアクション・スリラー。監督・脚本は『アメリカン・アニマルズ』（2018）のバート・レイトン。クリス・ヘムズワース、マーク・ラファロ、バリー・コーガン、ハル・ベリーと、マーベル作品の俳優が共演していることでも話題となった。ロサンゼルスを舞台にしているということもあって、『ヒート』（1995）が引き合いに出されることもある本作は、激しい銃撃戦やカーチェイスが展開する中で、追う者と追われる者の息詰まる対決が描かれる。

今回、配信にあわせて、日本版本予告、キービジュアル、初解禁の4点を含む、場面写真21点とメイキング写真が公開となった。さらに、配信を記念し、クリス・ヘムズワースとハル・ベリーの未公開インタビュー映像も公開に。インタビューでは、撮影場所で特に思い出深かったところや、想像していたシーンと全く違う仕上がりになった部分、撮影中、セット上で一番楽しかった、または驚いた瞬間など舞台裏のエピソードが語られている。







メイキング写真