クリス・ヘムズワース、ハル・ベリー、マーク・ラファロ、バリー・コーガン、ニック・ノルティ共演のクライムアクション・スリラー『クライム101』のAmazon Prime Videoでの見放題独占配信が始まった。
『クライム101』は、犯罪小説の巨匠と評されるドン・ウィンズロウの小説を原作としたクライムアクション・スリラー。監督・脚本は『アメリカン・アニマルズ』（2018）のバート・レイトン。クリス・ヘムズワース、マーク・ラファロ、バリー・コーガン、ハル・ベリーと、マーベル作品の俳優が共演していることでも話題となった。ロサンゼルスを舞台にしているということもあって、『ヒート』（1995）が引き合いに出されることもある本作は、激しい銃撃戦やカーチェイスが展開する中で、追う者と追われる者の息詰まる対決が描かれる。
今回、配信にあわせて、日本版本予告、キービジュアル、初解禁の4点を含む、場面写真21点とメイキング写真が公開となった。さらに、配信を記念し、クリス・ヘムズワースとハル・ベリーの未公開インタビュー映像も公開に。インタビューでは、撮影場所で特に思い出深かったところや、想像していたシーンと全く違う仕上がりになった部分、撮影中、セット上で一番楽しかった、または驚いた瞬間など舞台裏のエピソードが語られている。
■ストーリー
ロサンゼルスの荒涼とした風景を舞台に、101号線フリーウェイ沿いで宝石強盗を繰り返し、警察を翻弄してきた謎の泥棒デーヴィス（クリス・ヘムズワース）。４年間、一度のミスもなく完璧な犯行を重ねてきたデーヴィスが、人生最大の獲物――1,100万ドル（約16億円）の宝石に狙いを定めたとき、人生の岐路に立つ保険ブローカーのシャロン（ハル・ベリー）と運命的に出会う。高額商品を扱う保険会社に勤める彼女に共謀を持ちかけたことから、完璧だった計画に綻びが生じ、犯行のパターンを見抜いた執念深いルー刑事（マーク・ラファロ）の追跡が迫る中、犯罪組織の影や警察内部の陰謀も絡み合い、緊張は高まっていく。追う者と追われる者の境界線は曖昧になり、デーヴィス、シャロン、ルー刑事の3人は、それぞれの人生を決定づける選択を迫られる。
■役名：キャスト
マイク・デーヴィス：クリス・ヘムズワース
ルー・ルーベスニック：マーク・ラファロ
オーマン：バリー・コーガン
マヤ：モニカ・バルバロ
ティルマン刑事：コーリー・ホーキンズ
アンジー・ルーベスニック：ジェニファー・ジェイソン・リー
マネー：ニック・ノルティ
シャロン・クームズ：ハル・ベリー
■スタッフ
監督/脚本：バート・レイトン
原作：ドン・ウィンズロウ
プロデューサー：ティム・ビーヴァン、エリック・フェルナー、デリン・シュレジンガー、ディミトリー・ドガニス、バート・レイトン、シェーン・サレルノ、クリス・ヘムズワース、ベンジャミン・グレイソン
エグゼクティブ・プロデューサー：バーゲン・スワンソン、サラ＝ジェーン・ライト、アメリア・グレンジャー、ジョエリー・フェザー、ピーター・ストローハン
提供：Amazon MGMスタジオ
製作：ワーキング・タイトル、RAW、ワイルド・ステイト・プロダクション
協力：ザ・ストーリー・ファクトリー
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