公開20周年記念に『サイレントヒル』のレストア版が9月24日より上映決定

公開20年目を迎える映画『サイレントヒル』のレストア版（配給：松竹）が2026年9月24日より、「SPACE PART 3 by PARCO」にて国内初上映される。

『サイレントヒル』は、同名の大ヒットホラーゲームをクリストフ・ガンズ監督が実写化した作品。雪のように降る灰に包まれた街が血と錆の「裏世界」へと変貌する圧巻の映像美やゲームのアイコンでもある恐ろしくも芸術的なクリーチャー、母娘の絆と人間の闇に迫るストーリーは、公開当時からゲームファンやホラー好きのみならず、多くの映画ファンを魅了し続けてきた。

この秋公開20年を経て、レストア版としてスクリーンに蘇る。上映劇場は、東京・渋谷のSPACE PART3 by PARCOで、料金は1,800円均一。各種割引は適用されないのでご留意を。チケットの販売および上映時間は、SPACE PART3 by PARCOのWebサイトを参照いただきたい。