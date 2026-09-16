公開20周年記念に『サイレントヒル』のレストア版が9月24日より上映決定

公開20年目を迎える映画『サイレントヒル』のレストア版（配給：松竹）が2026年9月24日より、「SPACE PART 3 by PARCO」にて国内初上映される。
『サイレントヒル』は、同名の大ヒットホラーゲームをクリストフ・ガンズ監督が実写化した作品。雪のように降る灰に包まれた街が血と錆の「裏世界」へと変貌する圧巻の映像美やゲームのアイコンでもある恐ろしくも芸術的なクリーチャー、母娘の絆と人間の闇に迫るストーリーは、公開当時からゲームファンやホラー好きのみならず、多くの映画ファンを魅了し続けてきた。
この秋公開20年を経て、レストア版としてスクリーンに蘇る。上映劇場は、東京・渋谷のSPACE PART3 by PARCOで、料金は1,800円均一。各種割引は適用されないのでご留意を。チケットの販売および上映時間は、SPACE PART3 by PARCOのWebサイトを参照いただきたい。
そこからは、死んでも逃げられない ー最愛の娘・シャロン（ジョデル・フェルランド）が、悪夢にうなされて叫ぶ「サイレントヒル……」という奇妙な言葉。母親のローズ（ラダ・ミッチェル）はその謎を解くため、ウェストバージニア州 に実在する街・サイレントヒルを訪ねることにする。しかしまったくひと気がなく、深い霧に覆われたその街は、一度足を踏み入れたら抜け出すこと のできない呪われた迷宮だった。そこで失踪してまったシャロンの身を案じるローズは、おそるおそるサイレントヒルを探索するうちに想像を絶する 恐怖に見舞われていく……。
■出演者
ローズ・ダシルヴァ：ラダ・ミッチェル
クリストファー・ダシルヴァ：ショーン・ビーン
シビル・ベネット：ローリー・ホールデン
ダリア・ギレスピー：デボラ・カーラ・アンガー
トーマス・グッチ警部：キム・コーツ
アンナ：ターニャ・アレン
クリスタベラ：アリス・クリーグ
シャロン・ダシルヴァ／アレッサ・ギレスピー：ジョデル・フェルランド
■スタッフ
監督：クリストフ・ガンズ
©2006 Silent Hill DCP Inc. and Davis Films Production