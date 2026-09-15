アカデミー賞受賞のドキュメンタリー『プーチンの愛国教室』の解説漫画が公開

第98回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞した『プーチンの愛国教室』（2026年10月3日公開 配給：トランスフォーマー）を分かりやすく紹介する解説漫画が公開となった。

『プーチンの愛国教室』は、ウクライナ侵攻後からロシアの教育現場で行われている愛国教育の全貌を暴き出したドキュメンタリー。ロシア・ウラル山脈の麓の小さな田舎町にあるカラバシュ初等・中等学校。パヴェル・タランキンは、母校でもあるここでイベントを企画し記録する撮影担当教員として勤務していた。子供たちの何気ない日常や成長の瞬間をビデオカメラに収め、よき話し相手として彼らを支える自身の職業を、タランキンは心から誇りに思っていた。しかし 2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったことで、彼らの日常は一変する――。

国家が市民を扇動し、急速的に戦時下へと突き進んでいく中、教育現場を侵食していく愛国プロパガンダの実態が、当事者の視点からかつてないほど鮮明に映し出されていく本作。タランキンはロシア学校教育の現状を世界に告発するため、国外のアメリカ人ドキュメンタリー作家のデヴィッド・ボレンスタインと共同で本作を極秘裏に制作を始めた。ロシア国内で数多くの戦争批判者が投獄され、監視体制が敷かれている危険な状況の中、約2年間をかけて完成に至ったという。

この度、本作を分かりやすく紹介する紹介漫画が公開となった。イラストレーター・ビジュアルストーリーテラーのウラケン・ボルボックスが手がけた紹介漫画では、ロシアによるウクライナ侵攻以降にロシアの学校現場で進む愛国教育の実態とそれによる数々の影響を本作の主人公である教員パーシャ（パヴェル・タランキン）の視点から伝え、ある覚悟を固める様子までを描き出している。

また、公式サイトでは、各界著名人から寄せられたコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。