ウォルト・ディズニー・ジャパンは、韓国ドラマシリーズ『ボーン・ギルティ（原題）』の配信をディズニープラスにて行うと発表した。

『ボーン・ギルティ』は、2022年から「カカオウェブトゥーン」で連載された同名ウェブトゥーンが原作の、危険な犯罪者と地元のギャングが裏社会での抗争に翻弄されながら、生き残りをかけた熾烈な戦いに挑む姿を描くアクション・サスペンス。監督・脚本は、韓国で歴史的ヒットを記録した『ソウルの春』（2023）や『ただ悪より救いたまえ』（2020）など、緊迫感溢れる展開や圧倒的な演出力、緻密な人物描写で高く評価され、韓国ノワール界を牽引するホン・ウォンチャンが務める。

主人公のペンギを演じるのは、日本でも絶大な人気を誇る俳優パク・ソジュン。純愛ラブストーリー『明日はきっと』（2025）で見せた優しい表情のキャラクターとは対極のハードボイルドなキャラクターを演じる。そして、ギャングのセンドク役には、これまで悪役やワイルドな役どころを数多く演じ、その演技力に定評のあるオム・テグ。裏社会に生きるギャングとして、その真骨頂ともいえる迫真の演技に期待したい。さらに、チョ・ヘジュの出演も決定しており、どのような役柄で登場するのか今後の発表にも注目したい。

さらに、初公開となる本読みカットも到着。集合カットではにこやかな表情を見せる一方で、本読み中はそれぞれ真剣なまなざしで挑む姿が対照的だ。

初公開となる本読みカット