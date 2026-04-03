ハークは、裏切りと戦乱の末に命を落とした二人が"2年前"へと送り戻され、悲劇の運命を書き換えようとする中国の転生ロマンス時代劇『雪月花 ~運命に繋がる愛の軌跡~』のDVDレンタルと配信を2026年6月3日より開始する。DVDは全3巻で、各巻3話の収録となっている。

『雪月花 ~運命に繋がる愛の軌跡~』は、運命に翻弄されながらも、もう一度愛と未来をつかもうとする二人の愛と宿命の物語。主演は中国のアイドルグループSNH48のチームNIIのメンバーであるホアン・ティンティと、『女神様の縁結び』（2020）などの作品で知られるチュエン・ペイルンが務める。戦乱の果てに命を落とした月千雪（げつ・せんせつ）と花晴明（か・せいめい）は、賢者の選択によって過去へ送り返される。限られた時間とわずかな記憶を頼りに、二人は迫り来る悲劇に立ち向かい、陰謀渦巻く宮廷と戦火の中で、失われた絆が再び動き出す。濃密な物語を全9話に凝縮した、新時代のミニドラマが、今ここに幕を開ける。