NTTドコモは8月18日、シャープ製のAndroidスマートフォン「AQUOS wish3 SH-53D」の発売日を8月30日に決定した。価格は37,863円。18日から事前予約を受け付け、28日からドコモオンラインショップでの事前購入手続きを開始する。

  • AQUOS wish3 SH-53D

    AQUOS wish3 SH-53D

AQUOS wish3は、AQUOSスマートフォンのベーシックモデル「AQUOS wish」シリーズの最新機種。5.7インチのコンパクトサイズで、手頃な価格帯ながら5G通信や防水、おサイフケータイにも対応する。再生プラスチック材を60％使用した環境配慮型製品であることも特徴。NTTドコモでは当初、9月以降に発売予定としていた。

AQUOS wish3 SH-53Dの主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 13
  • SoC：MediaTek Dimensity 700
  • メモリ（RAM）：4GB
  • 内部ストレージ（ROM）：64GB
  • 外部ストレージ：microSDXC（最大1TB）
  • ディスプレイ：5.7インチHD+ TFT液晶
  • アウトカメラ：約1,300万画素 F2.0
  • インカメラ：約500万画素 F2.2
  • 通信方式：5G
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：5.3
  • バッテリー：3,730mAh
  • 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
  • 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ対応
  • サイズ：約147×70×8.9mm
  • 重量：約161g
  • カラー：グリーン、ホワイト、ブラック