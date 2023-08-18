NTTドコモは8月18日、シャープ製のAndroidスマートフォン「AQUOS wish3 SH-53D」の発売日を8月30日に決定した。価格は37,863円。18日から事前予約を受け付け、28日からドコモオンラインショップでの事前購入手続きを開始する。
AQUOS wish3は、AQUOSスマートフォンのベーシックモデル「AQUOS wish」シリーズの最新機種。5.7インチのコンパクトサイズで、手頃な価格帯ながら5G通信や防水、おサイフケータイにも対応する。再生プラスチック材を60％使用した環境配慮型製品であることも特徴。NTTドコモでは当初、9月以降に発売予定としていた。
AQUOS wish3 SH-53Dの主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：MediaTek Dimensity 700
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC（最大1TB）
- ディスプレイ：5.7インチHD+ TFT液晶
- アウトカメラ：約1,300万画素 F2.0
- インカメラ：約500万画素 F2.2
- 通信方式：5G
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.3
- バッテリー：3,730mAh
- 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
- 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ対応
- サイズ：約147×70×8.9mm
- 重量：約161g
- カラー：グリーン、ホワイト、ブラック