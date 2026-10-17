LINEMO、「5周年大週穫祭」の第3弾として、「LINEMOベストプランV」の基本料2カ月0円キャンペーンを実施

ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で実施中の「LINEMO5周年大週穫祭」の第3弾として、「LINEMOベストプランV」の月額基本料と、1カ月あたり最大10GB分のデータ追加購入が2カ月間無料になる「LINEMOベストプランV」基本料2カ月0円キャンペーンを実施している。これにより、ユーザーは2カ月間、1カ月あたり最大40GBを無料で利用できる。

「LINEMOベストプランV」基本料2カ月0円キャンペーンは、対象期間中に、「LINEMOベストプランV」への申し込み、またはプラン変更の申し込みで、月額基本料2,970円が2カ月間0円で利用できるというもの。キャンペーン対象申込期間は、2026年10月17日～23日まで。対象開通（利用開始）期間は、申込日の属する月の翌月末まで。

割引対象期間は、キャンペーン対象申込期間中に「LINEMOベストプランV」を新規契約した場合は、開通日がする月の翌月から2カ月間、既にLINEMOの「スマホプラン」「ミニプラン」または「LINEMOベストプラン」を利用中の場合は、対象プランの適用が開始される月から2カ月間となる。

適用条件は、キャンペーン対象申込期間中にLINEMOを新規契約する場合は、対象申込期間中に、「LINEMOベストプランV」に申し込み、対象開通（利用開始）期間中に、LINEMOの利用を開始（開通）することとなっており、既にLINEMOの「スマホプラン」「ミニプラン」または「LINEMOベストプラン」を利用中の場合は、対象申込期間中に「LINEMOベストプランV」に、プラン変更を申し込み、プラン変更による対象プランの適用が完了することとなっている。

また、キャンペーン対象申込期間中に、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」への申し込み、またはプラン変更の申し込みで、2カ月間、1GBのデータ追加購入（550円）を1カ月当たり最大10回まで全額割引する「2カ月間データ10GB増量キャンペーン」も実施している。対象申込期間および、対象開通（利用開始）期間、割引対象期間、適用条件は「LINEMOベストプランV」基本料2カ月0円キャンペーンと同じ。

あわせて、キャンペーン対象申込期間中に、「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」への申し込み、またはプラン変更の申し込みで、2カ月間、1GBのデータ追加購入（税込み550円）を1カ月当たり最大10回まで全額割引する「2カ月間データ10GB増量キャンペーン」も実施。こちらも対象申込期間および、対象開通（利用開始）期間、割引対象期間は「LINEMOベストプランV」基本料2カ月0円キャンペーンと同じ。適用については、割引対象期間中に、データ追加購入をすることが条件事項に追加されている。

なお、「LINEMO5周年大週穫祭」の他に、最大12,000円相当のPayPayポイントがもらえる「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」も引き続き実施している。