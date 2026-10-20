富士ソフトは10月20日、eSIM対応4Gモバイルルーター「＋F FS045W」に、モバイル通信サービスを組み合わせた「＋F ConnectIN povo」対応モデルを追加し、販売を開始した。KDDIおよびKDDI Digital Lifeと連携して提供するもので、povo2.0のデータ容量10GB（365日間）と、公衆Wi-Fiサービス「ギガぞう Wi-Fi」（1年間）が利用できる。

「＋F ConnectIN povo」対応モデルの提供イメージ

10GBのデータ容量付き、必要に応じて追加購入も可能

「＋F ConnectIN povo」は、povo2.0の通信サービスを対応機器に組み込んで提供する「ConnectIN povo」のモバイルルーター向けモデル。専用ポータルサイトで「＋F FS045W」のeSIMを開通すると、au回線による4G LTE通信を10GB（365日間）利用できる。

データ容量を使い切った場合や、追加の通信が必要になった場合は、povo2.0のデータ容量をトッピングとして購入できる。基本料金は0円だが、180日を超える継続利用には一定の条件があり、データ容量が0GBの状態では通信速度が最大128kbpsに制限される。

さらに、ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する公衆Wi-Fiサービス「ギガぞう Wi-Fi」を1年間利用できる。全国10万か所以上のWi-Fiスポットに対応し、手持ちのPCやスマートフォンからも利用可能。VPNによる通信保護機能も備える。

デュアルSIMやバッテリーレス稼働に対応

「＋F FS045W」は、eSIMに対応したSIMロックフリーの4Gモバイルルーター。デュアルSIMによる回線の使い分けに対応し、海外でも利用できる。据え置きや壁掛けなど設置方法の自由度が高く、バッテリーを取り外した状態での稼働や、異常発熱の検知機能も備えている。

ConnectIN povoは、これまで日本HPのノートPCなどに組み込まれてきた通信サービス。今回、モバイルルーターを対応製品に追加することで、出張や旅行、イベントなどで一時的に通信環境が必要になる場面や、災害時の予備回線としての利用にも対応する。

「＋F ConnectIN povo」の申し込みは専用ポータルサイトで受け付ける。