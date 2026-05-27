NTTドコモは5月27日、スマートフォン修理事業者が運営する「ドコモ提携修理取次店舗」（以下、取次店舗）において、最短60分でスマートフォンを修理する即時修理サービスの受付を6月3日から開始すると発表した。来店予約の受付は同日より開始している。
即時修理サービスは2022年9月から提供を開始しており、全国40店舗のドコモショップ店頭で「ドコモ スマートフォン」のディスプレイ修理やバッテリー交換などを最短60分で行えるサービスだ。今回、修理事業者との提携により新たに取次店舗を設けることで、サービスの受付チャネルを拡大する。
取次店舗での修理を希望する場合は、提携するドコモショップへ事前に来店予約のうえ来店する必要がある。その後、各ドコモショップと提携した取次店舗へ案内される流れとなる。修理はメーカーの技術研修を受けた専門スタッフが正規部品を使用して対応する。
2026年5月27日時点の提携修理事業者は、「スマホスピタル」を展開する日本PCサービスと、「スマートクール」を展開するシナジーグローバルの2社。対象機種はSamsung Galaxyスマートフォン24機種（同日時点）で、今後順次拡大が予定されている。
対象となる故障はディスプレイ破損・バッテリー交換・カメラ交換など。メイン基板の交換が必要な故障は即時修理の対象外となる。修理費用は、「ケータイ補償サービス」または「smartあんしん補償」に加入している場合は4,400円または5,500円（月額料金により異なる）、未加入の場合は故障受付基本料11,000円に修理実費を加えた金額となる。
取次店舗14店舗の展開により、既存のドコモショップ40店舗との合計で全国54店舗での即時修理受付が可能となる。ドコモは今後、2026年度中に対象店舗を約100店舗まで増やし、各都道府県に1店舗以上の展開を目指すとしている。
受付可能なドコモショップとその近辺の提携修理取次店舗の一覧全14店舗（2026年5月27日時点）
- ドコモショップ Luz大森店 ／ スマホスピタル大森店（東京都大田区山王3丁目6-3 MEGAドン・キホーテ大森山王店1階）
- ドコモショップ イオン相模原店 ／ スマホスピタルイオン相模原店（神奈川県相模原市南区古淵2丁目10-1 イオン相模原ショッピングセンター3階）
- ドコモショップ 本厚木店 ／ スマホスピタル厚木ガーデンシティ店（神奈川県厚木市中町1丁目5-10 厚木ガーデンシティ8階）
- ドコモショップ イオンモール春日部店 ／ スマートクール イオンモール春日部店（埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部2階）
- ドコモショップ イオンモール須坂店 ／ スマートクール イオンモール須坂店（長野県須坂市大字福島386-1 イオンモール須坂2階）
- ドコモショップ モゾワンダーシティ店 ／ スマートクール mozoワンダーシティ店（愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ4階）
- ドコモショップ MEGAドン・キホーテUNY岐阜店 ／ スマホスピタル岐阜店（岐阜県岐阜市加納神明町6丁目1 MEGAドン・キホーテUNY岐阜店1階）
- ドコモショップ イオンモール津南店 ／ スマートクール イオンモール津南店（三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3階）
- ドコモショップ 天王寺ミオ店 ／ スマホスピタル天王寺ミオ店（大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ駐車場ビルB2階）
- ドコモショップ ららぽーと和泉店 ／ スマートクール ららぽーと和泉店（大阪府和泉市あゆみ野4丁目4-7 ららぽーと和泉4階）
- ドコモショップ くずはモール店 ／ スマホスピタル くずはモール店（大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール本館ミドリノモール3階）
- ドコモショップ 姫路みゆき通り店 ／ スマホスピタル by デジホ 姫路キャスパ店（兵庫県姫路市西駅前町88 キャスパ1階）
- ドコモショップサテライト 枚方ビオルネ店 ／ スマホスピタル ビオルネ枚方店（大阪府枚方市岡本町7-1 ビオルネ2階）
- ドコモショップサテライト MARK IS 福岡ももち店 ／ スマホスピタル by デジホ マークイズ福岡ももち店（福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1 マークイズ福岡ももち4階）