NTTドコモは5月27日、スマートフォン修理事業者が運営する「ドコモ提携修理取次店舗」（以下、取次店舗）において、最短60分でスマートフォンを修理する即時修理サービスの受付を6月3日から開始すると発表した。来店予約の受付は同日より開始している。

即時修理サービスは2022年9月から提供を開始しており、全国40店舗のドコモショップ店頭で「ドコモ スマートフォン」のディスプレイ修理やバッテリー交換などを最短60分で行えるサービスだ。今回、修理事業者との提携により新たに取次店舗を設けることで、サービスの受付チャネルを拡大する。

取次店舗での修理を希望する場合は、提携するドコモショップへ事前に来店予約のうえ来店する必要がある。その後、各ドコモショップと提携した取次店舗へ案内される流れとなる。修理はメーカーの技術研修を受けた専門スタッフが正規部品を使用して対応する。

2026年5月27日時点の提携修理事業者は、「スマホスピタル」を展開する日本PCサービスと、「スマートクール」を展開するシナジーグローバルの2社。対象機種はSamsung Galaxyスマートフォン24機種（同日時点）で、今後順次拡大が予定されている。

対象となる故障はディスプレイ破損・バッテリー交換・カメラ交換など。メイン基板の交換が必要な故障は即時修理の対象外となる。修理費用は、「ケータイ補償サービス」または「smartあんしん補償」に加入している場合は4,400円または5,500円（月額料金により異なる）、未加入の場合は故障受付基本料11,000円に修理実費を加えた金額となる。

取次店舗14店舗の展開により、既存のドコモショップ40店舗との合計で全国54店舗での即時修理受付が可能となる。ドコモは今後、2026年度中に対象店舗を約100店舗まで増やし、各都道府県に1店舗以上の展開を目指すとしている。

受付可能なドコモショップとその近辺の提携修理取次店舗の一覧全14店舗（2026年5月27日時点）