シャープは7月13日、SIMフリースマートフォン「AQUOS wish3」（SH-M25）を7月21日以降に順次発売すると発表した。
AQUOSスマートフォンのベーシックモデル「AQUOS wish」シリーズの第3弾。NTTドコモ、ワイモバイル、楽天モバイルからの発売に続き、SIMフリー版（オープンマーケット版）が登場する。
シンプルで飾らないライフスタイルに寄り添うというコンセプトを掲げ、さらさらとした手触りで優しい風合いに仕上げたシンプルなデザインを初代から受け継ぐ。筐体の再生プラスチック材使用率は約60％に高めた。
カメラにはフラッグシップモデルの高画質化技術を応用した新画質エンジン「ProPix4 lite」を搭載。子どものスマートフォンデビューに適した「ジュニアモード」、シニアも見やすく使いやすい「かんたんモード」を備え、幅広い世代にフレンドリーな機種となっている。また、発売日から2年間、OSバージョンアップに対応する。
AQUOS wish3 SH-M25の主な仕様は以下のとおり。
- OS：Android 13
- SoC：MediaTek Dimensity 700
- メモリ（RAM）：4GB
- 内部ストレージ（ROM）：64GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：5.7インチ 1,520×720（HD+）
- アウトカメラ：約1,300万画素 F2.0
- インカメラ：約500万画素 F2.2
- 対応バンド（5G）：n3／n28／n77／n78／n79
- 対応バンド（4G）：1／2／3／5／8／12／17／18／19／38／39／41
- SIM：nanoSIM＋SIM（DSDV対応）
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.3
- バッテリー：3,730mAh
- 外部端子：USB Type-C、イヤホンジャック
- 生体認証：顔認証
- 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
- その他の機能：FeliCa対応
- サイズ：約147×70×8.9mm
- 重量：約161g
- カラー：グリーン、ホワイト、ブラック