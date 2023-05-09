NTTドコモは5月9日、同日シャープより発表された新型「AQUOS」スマートフォン3機種を2023年7月上旬以降順次発売すると発表した。「AQUOS R8 Pro SH-51D」「AQUOS R8 SH-52D」の2機種については、発表と同時に事前予約の受け付けを開始している。

  • AQUOS R8 Pro SH-51D

    AQUOS R8 Pro SH-51D

  • AQUOS R8 SH-52D

    AQUOS R8 SH-52D

  • AQUOS wish3 SH-53D

    AQUOS wish3 SH-53D

1インチセンサーとライカカメラ監修のカメラを搭載する「AQUOS R8 Pro SH-51D」は7月上旬以降、新コンセプトの身近なハイエンドモデル「AQUOS R8 SH-52D」は7月下旬以降の発売予定。シンプルで使い心地のいいベーシックモデル「AQUOS wish3 SH-53D」は9月以降の発売予定で、この機種のみ事前予約はまだ受け付けていない。いずれも、事前購入受付の開始日および価格は未定。

カラーバリエーションは、3機種ともシャープが設定する本体色どおり。それぞれの機種の主なスペックは以下のようになる。

AQUOS R8 Pro SH-51D

  • カラー：ブラック
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • 内蔵メモリ：12GB
  • ストレージ：256GB
  • ディスプレイ：約6.6インチ Pro IGZO OLED WUXGA＋
  • 通信方式：5G（ミリ波／5G SA対応）／4G（LTE）
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • アウトカメラ：約4,720万画素／約190万画素（測距センサー）
  • インカメラ：約1,260万画素
  • バッテリ容量：5,000mAh
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電
  • サイズ／重さ：計測中

AQUOS R8 SH-52D

  • カラー：ブルー／クリーム
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • 内蔵メモリ：8GB
  • ストレージ：256GB
  • ディスプレイ：約6.39インチ Pro IGZO OLED FullHD＋
  • 通信方式：5G／4G（LTE）
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • アウトカメラ：約5,030万画素／約1,300万画素
  • インカメラ：約800万画素
  • バッテリ容量：4,570mAh
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電
  • サイズ／重さ：計測中

AQUOS wish3 SH-53D

  • カラー：グリーン／ブラック／ホワイト
  • 内蔵メモリ：4GB
  • ストレージ：64GB
  • ディスプレイ：約5.7インチ TFT HD＋
  • 通信方式：5G／4G（LTE）
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • アウトカメラ：約1,300万画素
  • インカメラ：約500万画素
  • バッテリ容量：3,730mAh
  • 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ／Felica
  • サイズ／重さ：計測中