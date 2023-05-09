NTTドコモは5月9日、同日シャープより発表された新型「AQUOS」スマートフォン3機種を2023年7月上旬以降順次発売すると発表した。「AQUOS R8 Pro SH-51D」「AQUOS R8 SH-52D」の2機種については、発表と同時に事前予約の受け付けを開始している。
1インチセンサーとライカカメラ監修のカメラを搭載する「AQUOS R8 Pro SH-51D」は7月上旬以降、新コンセプトの身近なハイエンドモデル「AQUOS R8 SH-52D」は7月下旬以降の発売予定。シンプルで使い心地のいいベーシックモデル「AQUOS wish3 SH-53D」は9月以降の発売予定で、この機種のみ事前予約はまだ受け付けていない。いずれも、事前購入受付の開始日および価格は未定。
カラーバリエーションは、3機種ともシャープが設定する本体色どおり。それぞれの機種の主なスペックは以下のようになる。
AQUOS R8 Pro SH-51D
- カラー：ブラック
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 内蔵メモリ：12GB
- ストレージ：256GB
- ディスプレイ：約6.6インチ Pro IGZO OLED WUXGA＋
- 通信方式：5G（ミリ波／5G SA対応）／4G（LTE）
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：約4,720万画素／約190万画素（測距センサー）
- インカメラ：約1,260万画素
- バッテリ容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電
- サイズ／重さ：計測中
AQUOS R8 SH-52D
- カラー：ブルー／クリーム
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 内蔵メモリ：8GB
- ストレージ：256GB
- ディスプレイ：約6.39インチ Pro IGZO OLED FullHD＋
- 通信方式：5G／4G（LTE）
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：約5,030万画素／約1,300万画素
- インカメラ：約800万画素
- バッテリ容量：4,570mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電
- サイズ／重さ：計測中
AQUOS wish3 SH-53D
- カラー：グリーン／ブラック／ホワイト
- 内蔵メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- ディスプレイ：約5.7インチ TFT HD＋
- 通信方式：5G／4G（LTE）
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：約1,300万画素
- インカメラ：約500万画素
- バッテリ容量：3,730mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX7／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ／Felica
- サイズ／重さ：計測中