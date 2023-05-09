NTTドコモは5月9日、同日シャープより発表された新型「AQUOS」スマートフォン3機種を2023年7月上旬以降順次発売すると発表した。「AQUOS R8 Pro SH-51D」「AQUOS R8 SH-52D」の2機種については、発表と同時に事前予約の受け付けを開始している。

AQUOS R8 Pro SH-51D

AQUOS R8 SH-52D

AQUOS wish3 SH-53D

1インチセンサーとライカカメラ監修のカメラを搭載する「AQUOS R8 Pro SH-51D」は7月上旬以降、新コンセプトの身近なハイエンドモデル「AQUOS R8 SH-52D」は7月下旬以降の発売予定。シンプルで使い心地のいいベーシックモデル「AQUOS wish3 SH-53D」は9月以降の発売予定で、この機種のみ事前予約はまだ受け付けていない。いずれも、事前購入受付の開始日および価格は未定。

カラーバリエーションは、3機種ともシャープが設定する本体色どおり。それぞれの機種の主なスペックは以下のようになる。

AQUOS R8 Pro SH-51D

カラー ：ブラック

：ブラック CPU ：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 内蔵メモリ ：12GB

：12GB ストレージ ：256GB

：256GB ディスプレイ ：約6.6インチ Pro IGZO OLED WUXGA＋

：約6.6インチ Pro IGZO OLED WUXGA＋ 通信方式 ：5G（ミリ波／5G SA対応）／4G（LTE）

：5G（ミリ波／5G SA対応）／4G（LTE） SIM ：nanoSIM／eSIM

：nanoSIM／eSIM アウトカメラ ：約4,720万画素／約190万画素（測距センサー）

：約4,720万画素／約190万画素（測距センサー） インカメラ ：約1,260万画素

：約1,260万画素 バッテリ容量 ：5,000mAh

：5,000mAh 防水／防塵 ：IPX5、IPX8／IP6X

：IPX5、IPX8／IP6X 生体認証 ：指紋認証／顔認証

：指紋認証／顔認証 その他の機能 ：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電

：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電 サイズ／重さ ：計測中

AQUOS R8 SH-52D

カラー ：ブルー／クリーム

：ブルー／クリーム CPU ：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 内蔵メモリ ：8GB

：8GB ストレージ ：256GB

：256GB ディスプレイ ：約6.39インチ Pro IGZO OLED FullHD＋

：約6.39インチ Pro IGZO OLED FullHD＋ 通信方式 ：5G／4G（LTE）

：5G／4G（LTE） SIM ：nanoSIM／eSIM

：nanoSIM／eSIM アウトカメラ ：約5,030万画素／約1,300万画素

：約5,030万画素／約1,300万画素 インカメラ ：約800万画素

：約800万画素 バッテリ容量 ：4,570mAh

：4,570mAh 防水／防塵 ：IPX5、IPX8／IP6X

：IPX5、IPX8／IP6X 生体認証 ：指紋認証／顔認証

：指紋認証／顔認証 その他の機能 ：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電

：おサイフケータイ／Felica／ハイレゾ／ワイヤレス充電 サイズ／重さ ：計測中

AQUOS wish3 SH-53D