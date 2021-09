過去410年間の太陽活動の復元(Muñoz-Jaramillo and Vaquero,2019 Nature Astronomy, 3 , 205-211; Figure courtesy of Andrés Muñoz-Jaramillo, the SouthWest Research lnstitute)。(上)ダルトン極小期の黒点群数は、マウンダー極小期やダルトン極小期には低調になっていたものの、復元ごとに大きく食い違いがある。(下)太陽黒点の座標が示されており、マウンダー極小期では黒点が南半球(下側)に集中する一方、今までの知見では特にダルトン極小期の黒点座標の情報が欠落していたことがわかる (出所:名大プレスリリースPDF)