さまざまな望遠鏡で撮影した電波銀河ケンタウルス座A。(左上)オーストラリアの電波望遠鏡ATCAとパークス天文台で撮影された、ケンタウルス座Aのジェットの全体像。月の見かけの大きさよりもずっと大きくジェットが広がっているのがわかる。スケールバーは16万5000光年。(右上)可視光望遠鏡(MPG/ESO 2.2m)とX線観測衛星チャンドラ、電波望遠鏡APEXで撮影したもの。左の画像の40倍に拡大したものだ。スケールバーは400光年。(右中)南半球の電波望遠鏡群を結合したTANAMIによるジェットの拡大画像。左上画像の16万5000倍。スケールバーは1光年。(下)今回EHTで観測されたジェットの根元の最高解像度画像。左上画像の6000万倍。スケールバーは1光日 (c)Radboud University; CSIRO/ATNF/I. Feain et al., R. Morganti et al., N. Junkes et al.; ESO/WFI; MPIfR/ESO/APEX/A. Weiβ et al.; NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al.; TANAMI/C. Müller et al.; EHT/M. Janßen et al. (出所:EHT-Japan Webサイト)