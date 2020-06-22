アンジェスは6月22日、同社と大阪大学が開発を進めている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向けDNAワクチンの進捗状況を発表した。
それによると、医薬品医療機器総合機構(PMDA)による第1相臨床試験の治験届の調査が終了したという。
PMDAの調査が完了したことで、治験施設における治験審査委員会(IRB)において審議・承認された後、臨床試験が開始されることとなるという。
アンジェスは6月22日、同社と大阪大学が開発を進めている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向けDNAワクチンの進捗状況を発表した。
それによると、医薬品医療機器総合機構(PMDA)による第1相臨床試験の治験届の調査が終了したという。
PMDAの調査が完了したことで、治験施設における治験審査委員会(IRB)において審議・承認された後、臨床試験が開始されることとなるという。
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