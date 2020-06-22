アンジェスは6月22日、同社と大阪大学が開発を進めている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向けDNAワクチンの進捗状況を発表した。

それによると、医薬品医療機器総合機構(PMDA)による第1相臨床試験の治験届の調査が終了したという。

PMDAの調査が完了したことで、治験施設における治験審査委員会(IRB)において審議・承認された後、臨床試験が開始されることとなるという。