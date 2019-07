Microsoftは7月8日(米国時間)、「Six months left to transform your Windows Server 2008 apps and infrastructure - Windows Server Blog」において、ほぼ半年後となる2020年1月14日にWindows Server 2008およびWindows Server 2008 R2のサポートが終了すると伝えた。

SQL Server 2008およびSQL Server 2008 R2はすでにサポートが終了しており、Microsoftはサポートが終了するまでに移行を実施することを呼びかけている。

システムの移行に役立つ資料や手順として、次の項目が紹介されている。

サポートが終了したオペレーティングシステムはセキュリティのリスクが高まることもあり、利用が推奨されていない。サポートが終了するまでにシステムを移行することが望まれる。