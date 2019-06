Raspberry Pi Foundationは6月24日(米国時間)、「Raspberry Pi 4 on sale now from $35 - Raspberry Pi」において、Raspberry Pi 4の販売開始を発表した。もっとも廉価なモデルで35米ドルからとされている。掲載されているモデルおよびスペックは次のとおり。今回のモデルはメモリサイズを1GB、2GB、4GBから選択できるようになっている。

項目 内容 モデル Raspberry Pi 4 Model B CPU 1.5GHzクアッドコア64ビット ARM Cortex-A72 CPU メモリ LPDDR4 SDRAM 1GB / 2GB / 4GB NIC ギガビットイーサネット 無線LAN デュアルバンド802.11acワイヤレス Bluetooth Bluetooth 5.0 USB USB 3.0ポート×2、USB 2.0ポート×2 モニタ デュアルモニタサポート、最大解像度4K グラフィック VideoCore VIグラフィック(OpenGL ES 3.x対応)

Raspberry Pi Foundationは、Raspberry Pi 4をサポートするため、リリースが予定されているDebian 10 Busterをベースに開発されたRaspbianソフトウェアの出荷も開始したと説明。同ソフトはオーバーホールが実施され、新たなアプリケーションが導入され、ユーザーインタフェースも改善されている。

Raspbian Busterデスクトップスクリーンショット - 資料: Raspberry Pi Foundation

Raspbianは「Raspberry Pi Downloads - Software for the Raspberry Pi」からダウンロード可能。記事では、既存の環境からアップグレードするのではなく、新たにイメージをダウンロードしてきて利用することを推奨している。その場合、先にバックアップをとっておくことを忘れないようにとアドバイスしている。

Raspberry Pi 4は電源コネクタがUSB micro-BからUSB-Cに変更され、電流が500mAほど以前のモデルよりも余裕が生まれている。また、デュアルディスプレイに対応するためにHDMIコネクタがフルサイズからマイクロサイズに変更されている。